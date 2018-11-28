何志偉表態參選北市立委：「我跟柯保持最美好距離」

2018-11-28

〔記者楊淳卉、郭安家／台北報導〕九合一大選後「白綠」關係備受關注，黨內也有人拋出，此次台北市立委補選，或可作為民進黨與台北市長柯文哲重建合作的契機。對此，率先表態參選意願的前台北市議員何志偉昨受訪表示，「我跟柯文哲就是保持最美好的距離，希望經過這次大選，用對話取代對立、用合作取代競爭。」

參選台北市長的前立委姚文智十一月辭去立委職務，遺留的立委席次將依法進行補選。民進黨方面，放棄連任議員的何志偉已表態爭取，台北市議員王世堅，及前觀傳局長簡余晏也被點名。

柯幕僚對此表示，目前柯文哲都在處理局處首長人事，還沒有時間想到立委補選事宜。幕僚認為，站在柯文哲的立場，台北這一席立委補選「相對有不處理的空間」，若要與民進黨談，也沒有不行，但要看雙方怎麼談。

何志偉說，這場選舉結果打得又痛又辣、傷口還沒癒合，他希望經過這次大選，用對話取代對立、用合作取代競爭。

何志偉認為，一切還是要基於民主機制與選民定奪，以往的徵召，都會看到分裂的徵兆，盼民進黨依循慣例與民主機制產生人選。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/