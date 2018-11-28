新聞分析》柯綠，朋友還是敵人？

2018-11-28

記者楊淳卉／特稿

九合一選舉民進黨大敗，台北市長柯文哲驚險連任，為防堵藍營再下一城、守住二○二○年大選情勢，民進黨拋出以立委補選當做白綠合作契機。白綠二○一四年合作，直至二○一八年大選分道揚鑣，兩方糾葛不斷，既然大選過後釋出與柯文哲重建關係訊息，民進黨必須好好向支持者釐清，柯文哲究竟是敵人，還是朋友？

民進黨二○一四年地方選舉與柯文哲合作，在全黨傾力輔選下，擊敗對手國民黨，獲空前勝利。然而雙方合作關係因北農人事案、「兩岸一家親」論述、雙城論壇，以及柯文哲時常砲轟中央政策等事件，出現嫌隙。

柯文哲「打藍又打綠」，加上兩岸主張，都讓部分民進黨支持者無法接受，但民進黨仍與柯在選戰合作保持空間。二○一八年初民進黨布局縣市長人選之際，蔡英文先是密會柯文哲，之後又公開丟出「問卷」，盼柯文哲對「台灣價值」再次確認。只是柯巧妙迴避，綠營最後也因壓不住深綠支持者怒火，並防止北市綠基本盤裂解，決定自提北市長候選人。

白綠看似在二○一八年已正式「分手」，但選戰期間卻又曖昧不清。如同海基會秘書長姚人多所述，柯文哲與民進黨在台北是敵人，在其他地方卻是朋友。民進黨在台北與柯文哲競爭，但也看到柯不時到外縣市與民進黨縣市長候選人友好同框。選前一天，蔡英文核心幕僚林錦昌悄悄現身柯文哲造勢活動，也不免讓綠營支持者感到混淆。

民進黨和柯文哲在劣勢中要走下去，都得面對自己的困境。柯文哲目前對白綠合作的可能性提出善意回應，不過，北市綠營基層在市長選舉過程，已經歷一番分裂與激化，留下難癒的傷痕。若要白綠再合作，過去對柯文哲的質疑與批判要如何自圓其說？支持者能否接受？綠營得建立論述，花一番功夫進行說服才行。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/