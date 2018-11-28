與蔡修好？ 柯：也沒不好過 不忘補刀嗆民進黨「打柯打到陣腳大亂，何必咧！」

2018-11-28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕這次台北市長選戰，尋求連任的台北市長柯文哲在藍綠夾殺的情勢下驚險獲勝，特別是此役柯綠分手，柯文哲與民進黨關係惡化，但他在確定連任當天，隨即在國際記者會上表示「和民進黨關係還是和四年前一樣」，蔡英文總統隔天也親自致電祝賀，外界看雙方互動如霧裡看花。柯文哲昨受訪談及和蔡英文關係時也直言，「也沒有不好過啊！」

稱從沒有說過要選總統

不過，柯文哲也說：「其實我們就是太多算計、想來想去，今天不就是打柯文哲打到陣腳大亂，才搞成現在這局面？何必咧！」他從頭到尾也沒有說過要選總統，大家是在幹嘛，實在看不懂。

柯文哲四年前與民進黨維持合作關係，並挾「白色力量」風潮入主北市府，但民進黨這次自提姚文智參選，加深彼此關係裂痕。而隨著選舉落幕、柯文哲連任，加上未來二○二○的選戰效應，民進黨與柯文哲的互動和關係變化，再度成為外界關注焦點。

柯文哲昨下午出席活動後受訪，對於前天蔡總統親自致電祝賀，他笑說就是個寒暄，且怎麼可能在電話中談二○二○，用膝蓋想也知道不可能。

由於柯文哲選前被問及舉凡柯綠分手、柯綠曖昧等議題，皆稱「等選後再說」，然而他昨面對大批媒體追問「現在可以講了嗎？」柯文哲卻是幾度欲言又止，最後也只說「算了！」也沒有什麼事情啊，反正就風風雨雨一路走來，「還好啊，還活著。」媒體追問所以是走過風雨，現在和蔡英文「重修舊好」嗎？柯笑嘆說：「唉，老實講，也沒有不好過啊！」

柯重申，有關二○二○會不會幫蔡英文或重啟白綠合作契機等議題，他就是老話一句，如果把人民福祉擺在最重要的位置，中央與地方也不會有衝突，政黨之間理論上也不會有太大衝突，很多事情都可以少掉。

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