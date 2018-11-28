北市立委補選 綠委：白綠合作契機

2018-11-28

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨九合一選舉大敗，台北市長柯文哲險勝連任，外界關注「白綠關係」何去何從。據悉，蔡英文總統日前曾私下詢問幾名黨內具代表性人士對未來政局看法，即有部分人士提出，後續五席立委補選，人選可以徵召產生，其中台北市立委補選最複雜，雖是民進黨北市長落選人姚文智請辭立委的選區，「但在現今情勢下並不好選，必須思考白綠之間合作競合關係。」

民進黨立委王定宇受訪表示，民進黨應嚴肅審慎處理與柯文哲及年輕選票的關係。這次很多年輕人因民進黨與柯文哲的對立，在各縣市不投給民進黨；柯文哲也因與民進黨對立，雙方都出現困境。如果雙方關係不處理，面對因結合中國而強大的國民黨，對雙方及台灣都非常不利。

王定宇：雙方應找出可合作共同點

王定宇表示，處理關係的最新戰場，就是未來五個選區立委補選，「重中之重」則是台北選區。如果民進黨提名人選，柯文哲陣營也提人選，台北立委補選席次勢必被國民黨拿走。在這狀態下，雙方應找出可以合作的共同點，而非強化彼此差異點。

至於人選，王定宇認為，若完全是柯文哲喜歡的人選，綠營不會埋單；若完全是綠營喜歡的人選，柯文哲也不會埋單。他認為，柯文哲要「包容小柯黑」，民進黨則要「不推大柯黑」，這樣子的合作狀態才是契機。

五席已請辭或因當選將請辭的區域立委，包括民進黨姚文智（台北市第二選區）、黃偉哲（台南市第二選區）、國民黨盧秀燕（台中市第五選區）、王惠美（彰化縣第一選區）及楊鎮浯（金門）。

黨政人士表示，由於立委補選在三個月內就要進行，如果民進黨在補選成績沒有太差，「血就會止住」。立委補選黨內人選，以台北市最為複雜，不僅各方勢力要顧慮，也要思考是否利用此次補選修補白綠關係。「柯文哲能夠接受、民進黨也能接受的人選，會作為優先考量，變成最後決定因素。」

黨政人士分析，對柯文哲來說，「也不可能硬著幹，對柯文哲沒有好處」，現在是重修舊好的機會。但合作會不會是一次性的，未來有什麼變數，也很複雜。

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