黑海緊張升溫》俄開火 扣烏克蘭3船艦

2018-11-27

俄控烏國 蓄意在克赤海峽挑釁滋事

〔編譯茅毅／綜合報導〕克里米亞半島外海二十五日爆發武裝衝突，俄羅斯海岸巡防隊朝三艘烏克蘭海軍船隻開火，並全數予以扣留，成為兩國近年來最嚴重的衝突。烏國指其六名官兵因此受傷，俄方則稱烏國蓄意在克里米亞周邊的克赤海峽（Kerch Strait）尋釁滋事。烏國總統波洛申科痛批俄方無端滋事，烏軍也進入全面戰備狀態。歐盟和北約組織（ＮＡＴＯ）呼籲雙方冷靜，聯合國安理會也召開緊急會議。

烏國痛批俄無端滋事 烏軍全面備戰

這起衝突肇因於兩艘烏國砲艇及一艘拖船，二十五日上午自黑海的敖德薩港（Odessa），經克赤海峽開往亞速海的馬立波港（Mariupol）。俄國海防隊企圖攔截並衝撞烏國船隻，還在橫跨克赤海峽連接克里米亞與俄國本土的一座大橋下，停放一艘油輪加以阻擋。俄方開火使烏國船隻無法動彈後登船查扣，俄國軍機也緊急升空。克赤海峽一度暫停通行，二十六日一早俄國才重新開放航運。

俄方指控，烏國船隻違反國際法關於領海無害通過的規定，乃預謀挑釁，企圖乘機宣布戒嚴，並促使西方國家加強制裁俄國。烏方則稱已先告知俄方通過海峽的計畫。根據俄、烏兩國二○○三年簽訂的協定，亞速海與克赤海峽為兩國共享。俄國二○一四年兼併克里米亞，但不為大多數外國政府和聯合國承認。

烏總統簽署戒嚴令 待國會通過生效

上百名憤怒的烏國民眾二十五日在俄國駐烏國大使館外聚集並縱火。波洛申科已簽署戒嚴令，待國會表決通過後生效，但烏軍參謀本部已接獲開始調遣部隊的任務。

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