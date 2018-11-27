李慶華涉貪未到庭 法院將通緝

2018-11-27

涉以人頭詐領助理費五百多萬

〔記者王定傳／新北報導〕國民黨前立委李慶華涉嫌以人頭詐領助理費五三二萬餘元，用以支付前妻每月十萬元贍養費及出國旅費，檢方今年九月依貪污治罪條例等罪將他起訴；但新北地院本月初首度開庭時，李無故不到，法官排定昨日再開庭，並請警方拘提他出庭，李仍未現身，法官昨諭知將查詢他有無在監或出境記錄，並確認拘提結果後，將依法發佈通緝。

檢方調查，二○○七年一月至二○一六年一月，李慶華涉指示辦公室殷姓女主任、董姓及丁姓助理，以三人配偶提供個人帳戶，擔任掛名人頭助理，每月向立院申報公費助理補助費，約兩萬至八萬元不等，虛偽申報合計五三二萬餘元，用以支付前妻每月十萬元贍養費及出國旅費。

法官請警拘提出庭 李仍未現身

檢調今年四月約談李慶華到案，他辯稱，助理聘用及薪資這種小事，全權委由殷女處理，檢方訊後予以五十萬元交保，並限制出境、出海，偵辦過程中，因證人指證受李慶華指示辦理，檢方本想安排對質，李慶華並未現身。

檢方綜合證據後，於今年九月依貪污治罪條例中，可處七年以上徒刑的利用職務機會詐取財物罪嫌，以及刑法偽造文書罪嫌起訴李慶華，另依偽造文書罪嫌起訴殷女。

新北地院本月五日首度開庭時，李慶華沒請假無故不出庭，法官除排定昨日再開庭外，同時函請士林地檢署發拘票，命李慶華住居處的汐止警分局代為拘提，並通知具保人督促李慶華到案。

李若無在監或出境 將依法通緝

但昨庭訊時，李慶華仍未現身，法官諭知，將查詢李有無在監或出境記錄，若均無，待與士檢確認拘提結果後，將依法發佈通緝。

據悉，法院初步確認李慶華並無在監記錄，加上當初限制出境處分，也未發現他有循「正常管道」出境，但因還要確認拘提結果，若李仍未到案，會判斷已「逃亡及藏匿」，將依刑事訴訟法規定發佈通緝。

此外，殷姓女主任涉嫌使公務員登載不實罪嫌部分，她在審理時，坦言受李慶華之命辦事，希望法院從輕量刑，給予緩刑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/