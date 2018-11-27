柯甫連任 雙城論壇下月登場

2018-11-27

柯確定勝選後 即召開相關會議

〔記者沈佩瑤、呂伊萱／台北報導〕台北市長柯文哲前天甫以三二五四票之差驚險連任成功，台北市政府已悄悄重啟今年台北上海雙城論壇相關會議籌備程序。市府發言人劉奕霆證實，此次將以「循環經濟」為重點，暫定主論壇在十二月二十日舉行，並力邀上海市長應勇出席。

暫定12月20日舉辦

陸委會表示，目前尚未接獲以舉辦「雙城論壇」為由所提出的來台申請案。政府支持合於規範的兩岸城市交流，秉持「對等尊嚴、健康有序」原則，不應設置任何政治前提和不當干擾，才有助於兩岸關係良性互動與長遠發展。

雙城論壇自二○一○年開始由台北、上海輪流舉辦，今年邁入第九屆，輪到台北主場。依往例，雙城論壇多半在七、八月登場，但今年適逢選舉年，市政府為避免雙城論壇舉辦與否的爭議影響選情，七月時決定選後再辦，台北市長柯文哲前天確定連任成功後，當天下午就召開相關會議。

北市府證實 將邀上海市長出席

市府高層指出，柯文哲上任後延續前朝續辦雙城論壇，市府也不希望在其任內停辦；而負責雙城論壇的台北市政府參事兼大陸小組執行秘書饒慶鈺在選前十一月初，即以參加研討會為由赴中，當時該研討會除兩岸學者外，上海台辦官員也出席。

劉奕霆表示，經台北與上海雙方幕僚溝通，暫定十二月二十日舉行主論壇，並致力邀請應勇出席。他強調，一定是副市長層級以上出席，雙方也會秉持對等原則。至於地點，據了解，在晶華酒店舉辦的機率頗高。

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