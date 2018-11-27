2018-11-27

記者邱燕玲／特稿

賴清德因民進黨敗選而決定請辭，若就此走人，外界也許稱讚賴負起責任，甚至可開始與小英切割；但賴未選擇拍拍屁股走人，昨天宣布留任行政院長，在民進黨執政基礎薄弱的此刻，賴揆的選擇是以大局為重，不讓國家施政停滯，是負責任的政治工作者。

民進黨在九合一選舉大敗，賴揆認為自己也應負責，主動請辭。事實上，早在選前兩週，賴揆對選舉進行各種結果的研判與因應時，當時就做下決定，若民進黨大敗，他就會辭去行政院長一職。

不過，選舉結果對民進黨而言相當慘烈，小英辭黨主席、陳菊辭總統府秘書長、賴清德辭行政院長，執政基礎岌岌可危，賴揆若走，正在立法院進行的總預算審查必須撤回，最根本的原因是，現在根本後繼無人，賴揆走人影響重大，小英因此一再慰留，賴揆也認知到現階段他無離開的空間，因此決定先留下來，至少把總預算案處理完再說。

同時，選戰挫敗，也讓賴揆想藉此機會微調「過激」的路線。執政以來，從一例一休、非核家園、深澳電廠、能源政策、中火、藻礁、同婚等，民進黨遇到了既有路線、主張落實困難的問題，這兩年黨內也未面對路線調整、與公民團體的關係，剛好可利用敗選後的檢討，讓大家思考究竟要不要調整。

陳菊與賴揆雙雙請辭，小英緊急慰留兩人，賴揆的留任可以理解，但陳菊也留，外界看不見民進黨檢討反省的誠意，結果是陷陳菊於不義。而賴揆繼續留任，挑戰較以往更艱鉅，若無大幅改變，將與小英綁在一起，成為命運共同體。

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