民進黨立委：政策中心應移至國會

2018-11-27

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕民進黨九合一選舉大敗後，總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德皆在蔡英文總統強力慰留後留任。民進黨立委李俊俋建議，立法政策的擬定，必須透過黨團集體決策，政策中心從政院應移至國會。也有黨內立委認為，立院處理總預算結束、明年農曆過年之前，內閣應進行改組。

須透過黨團集體決策

民進黨內檢討調整行政、立法互動模式。李俊俋認為，立法政策的擬定，必須透過黨團集體決策。過去多半都是行政院確定政策，立法院「幫忙擦屁股和護航」，但任何政策在形成之前，理應尊重國會議員的意見。

李俊俋表示，政策重心應從行政院及黨部政策會、智庫，移至國會，由黨部政策會、智庫扮演後勤的火力支援。重新建構黨部、行政與立法的角色與定位。

民進黨立委吳思瑤表示，希望真的做到讓立委能確實參與政策，立委不是要干預行政權，但盼能善用民意基礎，協助行政部門把政策訂得更符合人民實際所需，未來行政、立法互動中，要讓立法院黨團實質參與決策的權力，而不是只有被動、虛應故事、行禮如儀的政策宣達。

對於賴清德留任閣揆，立法院長蘇嘉全昨於立院受訪直說：「很好啊！」蘇嘉全表示，一個選舉選輸不是單一的事項，一定是非常多的因素累積而成，「如果大家都覺得是自己因素就辭職，那我看大概每一個人都要辭職。」現階段還是以政局穩定為主，政局穩定不是一個黨的問題，是全國人民的問題，讓政局穩定朝對的方向來做，相信民進黨還是能得到民心。

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