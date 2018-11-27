穩定政局留任 賴：滾動檢討各項政策

2018-11-27

〔記者陳鈺馥、林良昇、邱書昱／綜合報導〕民進黨政府在九合一選舉慘敗，行政院長賴清德在選舉當天口頭向蔡英文總統請辭，賴揆昨親自召開記者會表示，為協助穩定政局，他接受總統慰留，決定留下來繼續努力，內閣會在必要時間作適當調整。

賴揆指出，他要恭喜新當選的縣市長，透過民主程序得到選民支持，可以在為期四年任期中施展抱負，為維持城市繁榮及服務人民來努力，行政院承諾會與每一個地方政府合作，提供必要協助，共同造福國家、服務國人，創造雙贏局面。

賴揆提及，選舉已經結束，每一張選票固然是對政府很深的期待，也是對施政的檢驗，選舉結果對施政是不滿意的，因此，他表達道歉外，也向總統表達口頭請辭。廿五日下午與總統進行討論，「最後我決定留下來繼續努力」。

賴揆說，他選擇留下來，一方面是希望行政院政務不會中斷，也希望能協助穩定政局，行政院後續會負起責任，滾動檢討各項政策，短期內會完成公投的後續相關法案，積極回應人民期待。

賴揆指出，他今天將如期率領交通部相關首長，到立法院報告普悠瑪事件及運輸安全對策，另外，明年度中央政府總預算、前瞻特別預算、加入CPTPP相關作業也在立法院審議當中，「我也有責任持續推動，讓法案持續推動，這是我決定留下來的一項原因。」

外界批評執政團隊無法「接地氣」，未來是否進行內閣改組？賴揆表示，會在必要時間作適當調整，以回應人民。

對於賴揆接受慰留，參選新北市長落敗的前行政院長蘇貞昌表達支持，他受訪時表示，希望賴清德穩住政局，繼續讓國家向前進。

不過，立法院國民黨團書記長曾銘宗認為，九合一大選是蔡政府執政兩年半的期中考，顯然已被人民「當掉了」，賴揆即使留任也不再受人民信任，遭民意唾棄。

曾銘宗強調，蔡政府施政兩年多，包含兩岸、空污、經濟，促轉會、中選會、通傳會等機關引發重大爭議，行政院做為最高行政機關理應負責，政府正當性已蕩然無存，等於是「跛腳」。

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