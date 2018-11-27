蔡宴請黨內縣市長落選人

2018-11-27

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨二○一八年九合一選舉慘敗，辭去黨主席職務的蔡英文總統昨晚於官邸宴請部分黨籍縣市長落選人，桃園市長鄭文燦也在場。據悉，會中除聽取參選者此次選舉經驗及意見外，會中也觸及未來代理黨主席、新任黨主席等議題，也對民進黨面對二○二○年總統大選情勢進行意見交換。

昨天出席餐會的包括民進黨宜蘭縣長落選人陳歐珀、花蓮縣長落選人劉曉玫、新竹縣長落選人鄭朝方、高雄市長落選人陳其邁、民進黨支持的無黨籍苗栗縣長落選人徐定禎、南投縣長落選人洪國浩等。其他出席人士還有桃園市長鄭文燦以及選對會共同召集人陳明文、已請辭的民進黨秘書長洪耀福。

據了解，蔡總統會中聽取各參選者對地方選舉情勢看法，以及檢討選舉結果。有不少人反映，民進黨施政不夠細緻，推動政策的理由為何宣傳力道不足，選民並不理解；多位與會者也提及網路謠言傷及選情，「傳一張謠言圖卡，要講一百句話」，開記者會也沒用。

桃園市長鄭文燦也在場

另有與會者提及，此次綠營支持者投票意願低，「綠營基本盤都沒有開出來」，應儘快檢討成因。另有與會者提出，選舉綁公投造成很多的民怨，怨氣也都出在執政黨身上。

此外，台東縣長落選人、立委劉櫂豪未出席，台北市長落選人姚文智則因重感冒不適，無法參加這場餐敘。

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