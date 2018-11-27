高層屬意代黨魁 鄭文燦尚未點頭

2018-11-27

強調市政建設為重 議會明審查市府總預算

〔記者蘇永耀、陳昀、周敏鴻、邱書昱、張菁雅／綜合報導〕民進黨九合一選舉重大挫敗，總統蔡英文上週六辭去民進黨主席，對於誰接任代理主席，蔡英文週日午間召集派系要角午餐會後，黨政高層已有高度共識，將在本週三中常會推派連任成功的桃園市長鄭文燦代理民進黨主席，帶領全黨突圍五席立委補選的重責。

黨盼鄭扛立委補選重責

不過，鄭文燦昨晚受訪時明確表示，市政建設是他目前最重要的工作；民進黨代理主席將會在二十八日中常會產生，市議會也是二十八日開始審議一○八年度桃園市政府總預算，因此他會以預算審查為主，不會成為代理主席。

據了解，蔡英文昨曾徵詢鄭文燦接任代理黨主席的意願，但不只詢問他一人，鄭一開始沒有表態，後來決定明確拒絕。

黨內高層將溝通勸進

黨內人士則透露，鄭文燦過去與蔡總統合作密切，黨內高層也屬意鄭代理主席，因此包括新潮流等派系都會在內部會議進行溝通遊說。

民進黨上週六敗選後，蔡英文隔天週日就著手處理權力改組問題，當天中午約請立法院長蘇嘉全、選對會召集人陳明文、立委段宜康、台中市長林佳龍、總統府秘書長陳菊等派系要角進行餐敘，就黨政佈局進行深入討論。餐敘原已邀請行政院長賴清德，但賴未到場，改由行政院秘書長卓榮泰代表出席。對於選後黨內佈局，多位派系要角力主推派鄭文燦代理黨主席一職。

蔡總統隨後在當天下午於官邸約見賴清德，晚間再與陳菊深談，兩人原本堅辭，但在蔡總統曉以政局穩定及政策推行等說法，兩人最終同意，「英賴菊」鐵三角仍在選後持續，為二○二○年總統及立委選舉佈局。

敗選隔天 蔡找派系要角會商

核心人士透露，代理主席上任後，當務之急就是扛起五席立委補選的提名輔選重任。其中台北第二選區和台南第二選區原為民進黨擁有的席次，黨有非贏不可的壓力。

民進黨敗選後，黨內出現中生代接班的聲音，前主席蘇貞昌昨受訪時也呼應說，應該讓優秀的中生代承擔更大的責任，他願意扮演協助的角色。台中市長林佳龍則認為，民進黨中生代已在第一線扮演重要角色，這是持續在發展的事情。

至於被點名的鄭文燦受訪時強調，此刻老中青三代應團結反省，才能再出發，儘管中生代應承擔較重責任，但這屬全黨事務，應該要集思廣益。

鄭文燦強調，民主是要接受選民一次又一次的考驗，選舉遇到挫敗，反而是學習的機會，「一個人不怕失敗，一個政黨也不能怕失敗，政黨的生命在於選民的支持」，他認為施政要貼近民意，也要務實執政。

對於接任代理主席一事，鄭白天受訪時曾鬆口表達，待桃園市政府明年度預算完成審查後，會與黨內各方面意見領袖商量。但晚間又改口說，市政建設是他目前最重要的工作，他不會成為代理主席。

而鄭文燦母親鄭邱碧昨被問及鄭接任黨主席一事時，也明確表達「這件事我不贊成」。她表示，希望鄭文燦未來四年要好好做，四年要做完成，「以後的事，以後再說」。

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