丁撤回驗票聲請 專注選舉無效之訴

2018-11-27

〔記者鍾泓良、溫于德、沈佩瑤／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中以三二五四票落敗，丁原訂昨天向法院繳交四百廿八萬元的保證金，提請法院重新計票，昨天上午卻撤回訴狀。丁守中律師團表示，團隊將在中選會公告後十五天內，依選罷法規定提起「選舉無效」之訴，預估一年內將有結果；若是確定由丁團隊勝訴，那就必須重新選舉。

丁守中律師團律師周國代說明，選舉無效主要是針對中選會，而非柯陣營，如果走查封票匭驗票程序，再重新計票決定是否提出選舉無效訴訟，時間將會拖得比較長，而同一時間中選會也不能宣布柯文哲當選，將會影響到台北市政府的運作。

周國代解釋，團隊選後陸續收到許多選舉違法亂紀的狀況，包括四點以後繼續開放排隊投票、公投綁大選導致投票時間拉長、影響到年長者及身障者的投票意願、多由公教組成的選務人員未能投票等，將會陸續收集、過濾更多證據。

根據「選罷法」一一八條規定，選舉委員會辦理選舉、罷免違法，足以影響選舉或罷免結果，檢察官、候選人、被罷免人或罷免案提議人，得以各該選舉委員會為被告，提起選舉或罷免無效之訴。

據悉，中選會本週五（卅日）將公告當選名單，依規定，欲提訟人可於十五日內提起選舉無效之訴；另因該訴訟為非財產權之訴，僅需繳納三千元裁判費。

對於丁守中將提出「選舉無效」之訴，台北市長柯文哲昨被記者問及是否擔心翻盤？柯僅說，這樣雙方的競選支出都會增加，因為要雇律師。

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