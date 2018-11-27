《焦點評論》莫讓2020大選 成中國網軍下個獵物

2018-11-27

記者鍾麗華／特稿

今年選舉與過往最大不同，在於中國網軍的暗黑軍團，不斷測試台灣民主的破口，以鍵盤翻轉台灣的選情。選前，執政黨對網軍的假新聞、假訊息束手無策，任其流竄於社群媒體、網路，自然得承擔敗選的苦果；選後應儘速補破網，指定專責主管機關，建構台灣民主防線，莫讓二○二○年總統大選，成為中國網軍的下個獵物。

中國介入台灣選舉未曾間斷，無論是飛彈試射、出言恫嚇、動員台商支持「九二共識」，中國早把台灣選舉當成另種型態的戰爭，利用民主脆弱與漏洞，達到操控台灣政局目的。

此次選舉，網路作戰成為北京攻台主力，紅色網軍成為選戰中看不見的敵人，他們敲敲鍵盤後，假新聞與帶風向的輿情迅速襲台。特定候選人在「假網民、真網軍」的助攻下，網路聲量被不成比例放大，短時間聲勢暴漲，也外溢到其他縣市，營造風潮，台灣選民跟隨網軍搖旗吶喊，掉入中國所鋪設的陷阱中。

親中者質疑，執政黨控訴中國黑手操作選舉，是莫須有的栽贓，但以台灣二千三百萬人，卻有特定候選人動輒獲得數百萬的點閱人次及數萬則留言，不合理顯而易見。

除造假外，網路霸凌盛行，台語金曲歌后詹雅雯在民進黨造勢大會，只是上台唱兩首歌，臉書即遭灌爆，其中有許多以簡體字留言；也有立委引伸候選人說過的話加以嘲諷，引來上百萬則留言謾罵。遭網路霸凌的名單長長一串，足以組成「受害者聯盟」，這是中國慣用的文革式獵巫做法，並非台灣網友的慣性。中國網軍鋪天蓋地干擾，已對選舉結果產生影響。

台灣選舉經過此番蹂躪後，政府應迅速動起來，指定處理假新聞的主管機關，建構具有專業作戰能力的網路團隊，迅速澄清謠言、反擊抹黑虛構，制定有效的政策與法律，如此才不會任憑隱形軍團躲在暗處上下其手，讓民主台灣落入與專制中國的不對稱戰爭之中。

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