「正視公投結果」 賴揆︰我是民主萬歲的人

2018-11-27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕十案全國性公民投票結果二十五日出爐，有「以核養綠」、「反核食」等七案通過，行政院長賴清德昨日在政院記者會上表示，「我是民主萬歲的人」，正面看待公投結果，政院將秉持三大原則處理公投案。

賴揆指出，第一、尊重公投結果；第二、每一項公投結果會牽涉立法及行政，行政院後續會與國會執政黨黨團充分討論；第三、一定依照「公投法」第三十條規定，按法定程序完成後續工作。

公投法第三十條是規範公投案通過後的處理事宜，賴揆說明，公投案若屬於創制部分，必須要在三個月內提出相關法案審議，立法院須在下會期審議；如果是複決案，中選會公告三天內該法律就失效。至於政策調整部分，法律雖沒明定，但行政院一定盡速調整。

賴揆強調，「正面看待公投，我是民主萬歲的人！」過去朝野針對相關議題，各執立場讓台灣停滯不前，現在有「公投法」可以解決爭執，這是一件好事，他正面看待這項公投結果。

關於「以核養綠」公投通過，是否與非核家園政策牴觸？賴揆提及，行政院尊重十項公投結果，會依照「公投法」進行，因後續牽涉立法及行政，行政院會與國會執政黨黨團共同討論，期間一定會按照「公投法」規定完成。

是否調整核電廠除役規劃？賴揆表示，這是一個複決案，十一月三十日中選會公告後三天內，「電業法」相關條文就會失效，行政院後續會將廢止的條文送至立法院審議，進行公投結果完備工作。

離岸風電政策不變

賴揆也強調，離岸風電政策是屬於再生能源的綠能，沒有任何一項公投要求停止推動綠能，後續離岸風電、綠能發展不會受到影響，離岸風電政策「不會改變」。

對於民進黨在地方選舉大敗後，相關農業政策、兩岸政策是否調整？賴揆指出，敗選要檢討的恐怕很多，不會只有農業政策；兩岸政策權責在於總統，行政院會配合推動相關政務。

賴揆認為，拚經濟是行政院第一優先的施政重點，民眾關心和不滿意部分，政府會檢討改進，其他政策檢討將召集相關部會，針對民眾、縣市政府所表達意見，一併納入考量。

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