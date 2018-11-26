挾龐大行政資源 柯還選成這樣…

2018-11-26

記者陳曉宜／特稿

一九九四年，台北市長選舉「三腳督」，陳水扁以六十一萬五○九○票、四十三．六七％得票率當選；時隔二十四年，台北市長選舉再次出現「三腳督」，柯文哲最後以五十八萬○八二○票、四十一．○五％得票率當選。

不同的是，陳當時面對執政的黃大洲、政治金童趙少康，柯這次則自挾龐大市政資源，是新世代的網路明星，面對的是個人特質與議題能力薄弱的丁守中與姚文智。結果他僅險勝三二五四票，這樣的成績，柯文哲不僅不值得欣喜，更應深切自省。

柯文哲執政四年爭議不斷，民進黨提名姚文智那一刻起，丁守中就站在先天有利的戰場，但丁卻一路把選戰從贏打到輸。從其根本的個人特質觀察，韓國瑜不論在北農或是面對一個必輸的戰場，不論任何媒體提問，他都知無不言、言無不盡，從不閃躲問題，有膽識面對各種質疑與挑戰。反觀丁守中，專訪挑媒體、政策過於保守、論述毫無爆發力、沒有能力凝聚藍軍氣勢，一個缺乏膽識的台北市長候選人，最後只拿下比連勝文四年前還少三萬多的票數，並不令人意外。

柯文哲面對如此弱棒，只贏三千多票誰之過？難道又是年輕的競選團隊？還是他口中官僚文化的市府團隊？事實是，三年多來，柯市府各局處首長拚盡全力，擺脫藍綠傳統組織，運用各種市政資源，為柯建構起第三種社團型組織系統，從教育、產業、商圈、都更、商業團體、社交團體等各個大小團體，以各種形式與柯常態性面對面互動，有選擇的分配資源，並透過網路社群進行串聯，所以柯才有能力在台北六選區進行柯粉配票，拉拔友柯議員候選人。

不僅如此，台北市每年總預算約一千六百多億元，是全國各縣市之冠，台北市政府八萬公務員素質也是全國最優，在如此充沛資源下，四年下來，有五十八萬人挺柯、也有另外的五十八萬人反柯，這樣的執政成績單提醒柯文哲，應重新深切反省，四年前參選的初衷是什麼？四年來自己口中改變了的政治文化又是什麼？

三千多票的差距說明，柯文哲已失去二○二○問鼎總統大位的資格。尊重專業、尊重代議政治、尊重新聞自由、尊重職場倫理、尊重女性、尊重權責相副的文官體系，是柯文哲該自我反省的課題。

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