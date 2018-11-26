柯險勝：沒被韓流滅頂就不錯了

2018-11-26

被拱選總統？ 「現在不需要製造問題的人」

〔記者黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕首都市長選舉開票纏鬥逾十個小時，結果終於在二十五日凌晨出爐，無黨籍現任市長柯文哲以三千多票險勝，柯隨即在凌晨舉行國際記者會。面對甫連任就有「選總統」的勸進聲，他再次說：「本來沒有的事，為什麼會一直傳？」至於對手國民黨丁守中揚言提選舉無效之訴，柯說「只能尊重」。

尊重丁提法律訴訟

對於二○一四年拿下八十五萬票，此次卻僅獲得五十八萬票，柯認為白綠分家，「差不多就是這樣」。他並稱，高雄市長當選人韓國瑜帶起的「韓流」效應外溢全台，和同樣爭取連任的台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷相比，「自己沒有被滅頂就不錯了」。

柯文哲以四十一．○五％得票率、五十八萬○八二○票，驚險擊敗國民黨台北市長候選人丁守中的五十七萬七五六六票，丁陣營氣到凌晨上法院聲請查封北市全部票匭並重新計票。對此，柯文哲在凌晨三點廿分的國際記者會回應，指到現在為止，選舉過程也沒有聽過違法或不正常的地方，但訴訟是人民的權利，只能尊重，就是照司法程序去走就可以。

記者提問是否「做好做滿」以及支持者拱他二○二○選總統的聲音，柯文哲表示，「選總統」這題目他已經被問超過一年，還是那句話，「本來沒有的事，為什麼會一直傳？」這是未來幾天CALL IN節目要去討論的。他說，很多事情本來就沒有，為什麼要老是去想？所以他都說，台灣不需要發現問題的人、不需要解釋問題的人，只需要解決問題的人，現在還要加一句「更不需要製造問題的人」。

至於白綠關係是否發生質變？柯文哲笑稱，這是好問題，但他現在沒有辦法回答；其實他與民進黨的關係也沒有什麼改變，和四年前一模一樣，就是這個樣子。

和民進黨關係沒變

柯文哲在昨天凌晨的勝選感言中談到隔天會繼續上班，結果昨天下午就拎著公事包出門「嗡嗡嗡」，他在住家樓下被媒體堵訪時笑說，五點多回到家、九點多又醒了，因為沒有白天睡覺的習慣。

媒體質疑只有贏三千多票，真的超越藍綠嗎？柯文哲表示：「至少沒有在藍綠夾擊下被殲滅，這已經很了不起了。」他分析，板塊論是對的，還是慢慢會移動，他覺得自己現在也沒有很厲害，不過，這次已經算是歷史上第一次可以突破藍綠。至於堅持中間路線會不會成功？他說，昨才第一天，還要看。

柯文哲臨走前被媒體追問何時會談台北、上海雙城論壇？柯拋下一句「這就是要處理的事」便搭上公務車離去。

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