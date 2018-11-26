黨動、政不動／劃定底線 算哪門子檢討

2018-11-26

記者蘇永耀／特稿

敗選檢討，必須真實、徹底，這是民進黨經歷重大挫敗後，重新取得選民信任的唯一路徑。

蔡英文帶領民進黨在二○一六贏得榮耀勝利，不過區區兩年多即跌入谷底，起落之快，較前朝馬政府的滑落之速是更為驚人，選民的無情，也代表台灣民主趨於成熟，人民是要做出實事，而非徒賴詞藻的口號政治。

面對失敗，蔡英文在第一時間辭去兼任的民進黨主席，以示負責，這是走出行動的第一步。但對於接下來檢討的方向及幅度，蔡也同時畫出紅線，強調「在辭去黨主席後，民進黨將進行黨務的改組。而在改革的關鍵期，政府的行政團隊則須保持穩定。」

在權力改組上，蔡英文拍板黨動政不動，這或許是基於最高權力者的政治決斷，這當然也屬憲政權限。然而，過早或過快地拉出一條檢討底線，顯然也相當程度壓抑了各種由下而上的討論意見。事實上，按照目前的政治生態，黨內對於閣揆不動應有極大共識，但總統急於由上而下，反讓賴揆的請辭動作被賦予不必要的解讀，進而壓縮黨內自我批判的空間。

如何走出選後紛亂政局，在大鳴大放與維穩團結之間，往往不是對立關係，民進黨的傳統，也都是在吵鬧過程摸索求取進步，馬政府經過第二任，在執政六年後於二○一四年縣市長選舉慘敗，蔡政府在執政兩年即遭風水輪流轉，面對一年多後的總統及立委大選，執政不再具有絕對優勢，沒大破大立，而維穩優先，這並不算是真正回應民意。

回顧二○○八年民進黨敗選淪為在野後，蔡英文帶領著已被打趴在地上的民進黨人，一點一滴重拾人民的信任，當時的「非典型」表現，直言、接地氣，有別於國民黨「典型」的保守、官僚氣，也讓民進黨逐漸脫胎換骨。

如今不過執政兩年多，民眾卻感受到更多的「典型」氣息，以及掌權者的傲慢感，過去一無所有，反能海納百川，現在雖全面執政，對權力消長卻顯得敏感。蔡英文前晚說要：「深刻檢討，努力用更高的標準來自我要求，回應國民的期待。」作為總統，就應該廣開言路，不設底線，從黨務到行政部門，乃至決策體系，檢討上都必須真實、徹底，不是又一篇作文比賽。

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