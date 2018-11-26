綠委︰要與民對話／執政總盤點 不適任就換

2018-11-26

〔記者邱燕玲／台北報導〕民進黨縣市長大敗，立法院副院長蔡其昌昨受訪表示，民進黨執政後，整個論述能力、和社會對話的機制都不見了，他認為民進黨需要總整理進行盤點，和群眾對話，團隊不適任的就換，當務之急是重新找回人民的信任，若做不到，「二○二○總統大選誰選都輸！」民進黨立委管碧玲也覺得必須要盤點，「不能迴避民怨的海嘯」。

蔡其昌舉例，「我們對婚姻平權不敢有態度，是不對的！」任何改革都要論述，「閃躲的結果就是挺同、反同都反對你」，這就是問題，應該要有能力向基層及支持者說明民進黨的立場及遇到的困難。

「對婚姻平權不敢表態 招致挺同、反同都反你」

管碧玲指出，民進黨現在和人民距離太遠，團隊要加油，政治學教科書有一句話：「政治人物面對民意要感到顫慄」，如果民意「寧死在腳下也不活在膝下」，就要謹慎、要尊重；民怨海嘯若有百萬選民移動，就會有影響，因此執政步調很重要，執政團隊也要多承擔責任，不能不出事就好。

一位不具名立委也說，像中選會、ＮＣＣ等單位，民進黨排斥政治人物，但這些單位其實需要有政治能力的人才能處理。

民進黨立院黨團總召柯建銘也在臉書引用唐朝詩人杜牧的詩「勝敗兵家事不期，包羞忍恥是男兒。江東子弟多才俊，捲土重來未可知。」強調「敗軍之將，不可以言勇」。

柯昨受訪指出，每個人檢討自己就好了，不必檢討別人，現在就是捲起袖子回到立院戰場，因為接下來立委與總統選舉是綁在一起的，要馬上聚集再戰的能量，迎戰未來。

立委賴瑞隆表示，民進黨這兩年的施政方向、節奏，與人民要的期待落差很大，未來用人也要思考，例如轉型正義方面用人失當，未來這兩年要改革，方向步調要清楚，要找有政治實務經驗的人，要有政治敏感度、有論述能力，在最短時間內要讓人民相信民進黨有能力解決問題，回應人民。

賴瑞隆並說，立院戰力也要被重視、尊重，不應只是配合行政單位，立委聲音應被聽見，改革要與人民溝通清楚後再處理，走太快太急會造成傷害。

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