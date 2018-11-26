賴揆辭意未消 陳菊開始打包

2018-11-26

〔記者李欣芳、邱燕玲、蘇永耀、賴筱桐、陳心瑜／綜合報導〕九合一選舉民進黨大敗，儘管蔡英文總統慰留口頭請辭的行政院長賴清德，賴揆仍未打消辭意，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，有關賴院長個人的去留問題，目前仍是未定。但據了解，賴清德堅持請辭，不過他不會馬上走人，會在立法院處理完明年度總預算案後再離開。

賴擬處理完總預算再走

蔡英文昨在官邸約見賴揆等黨政高層，就選後情勢及未來因應進行深入討論。對於賴揆在前晚提出請辭，總統也再度表達慰留。

至於同樣提出請辭的總統府秘書長陳菊，雖也獲蔡總統慰留，但陳菊已請幕僚開始打包，辭意甚堅；相關人士透露，陳菊辭意仍堅，到目前為止都還未接受慰留，加上陳菊希望回到高雄，接受慰留的機率確實不高。

蘇︰穩定政局 賴應該留任

參選新北市長選舉落敗的蘇貞昌昨天沒有公開行程，但他前天深夜在臉書PO文表示，民進黨遭遇挫敗，當然應該要好好檢討，黨主席蔡英文已經請辭，負起了責任，現在應該以穩定政局為考量，希望行政院長賴清德留在行政院，調整腳步、重新出發，回應民眾的期待。

民進黨立委管碧玲昨受訪表示，民進黨敗選，賴揆因政治責任的高度請辭，值得敬佩，但問題是後繼有人嗎？若請辭後找不到合適的繼任人選，她認為賴揆應「相忍為國」，繼續留下來。

民進黨立委賴瑞隆建議，小英、陳菊、賴清德、蘇貞昌等重要領袖，甚至中生代要坐下來好好談，不只是為民進黨敗選，也要考慮面對台灣困境，什麼人在什麼位置對台灣最好，要以台灣最大利益為優先。

至於是否需要交出行政權、和國民黨合作？立法院副院長蔡其昌受訪指出，選民要的不是和國民黨合作，而是希望民進黨反省檢討，如果不解決人民的不爽，誰來坐什麼位置、誰去選什麼職務都沒意義。

據悉，賴清德是個願意負責、承擔，但也是個顧全大局的人，對於其確切的去留動向，可能要到今天上班日後才會明朗化。賴清德明天將赴立法院就普悠瑪翻車事故提出專案報告。

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