彰化縣長當選人 王惠美扎根基層 寫不敗紀錄

2018-11-25

記者張聰秋／特稿

彰化縣長當選人王惠美今年剛滿五十歲，她出身政治世家，廿四年從政之路可說一路順遂，未曾打過敗仗，這次選舉在軍公教反年改、中央全面執政期待落空下，又成功催出中間選票，成為彰化縣首位國民黨籍女縣長，再為其從政不敗的紀錄寫下新頁。

王惠美的父親是前鹿港鎮長王福入，他在任內過世後，王惠美放棄教職，以「政二代」的身分投入政治，接受國民黨提名參選縣議員順利過關。之後她連續做三屆縣議員，二○○五年轉戰鹿港鎮長，拚鎮長連任又高票當選，二○一二年以黨內初選的高民調，代表國民黨參選立委，在泛藍嚴重分裂下仍然勝選。

二○一六年，整個大環境不利於國民黨，蔡英文旋風席捲全台，王惠美還是成功連任，保住彰化縣唯一一席國民黨立委席次，也為國民黨保住一絲命脈。

這次，王惠美又以黨內初選高民調代表國民黨參選縣長，在國民黨主席吳敦義、立委王金平整合地方各山頭勢力下，加上民進黨執政的包袱，不但讓藍營基本盤歸隊，中間選票也傾斜到藍營，王惠美在選戰政策上，一路只在彰化鐵路高架化未納入前瞻和南彰蓋捷運議題打轉，仍一路開高走高，贏得勝選。

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