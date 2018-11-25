林佳龍 繳出政績 已無愧市民

2018-11-25

記者黃鐘山／特稿

台中市長林佳龍連任失利，大出各界意料之外。這場選戰攻防中，林佳龍始終堅持「政績就是王道」，不斷向市民報告四年的施政成果，但選民對他務實的行事風格、施政成果和都市願景，可能是受大環境影響，並未充分感受到，導致林佳龍功敗垂成。

林佳龍這位「裁縫師之子」，當市長前已在台中「十年磨一劍」，四年前當選市長後，雄心壯志要為台中開創百年發展格局。他在寫給市府公務員的信中承認，自己固執，「要求很多、有點難搞」，並感謝市府團隊對他的包容，大家共同努力，成為台中進步旅程中最穩定的力量。

龍團隊有多拚命？從小內閣被戲稱是「白髮團隊」可見端倪。確實，不管選戰打得多激烈，對手陣營如何批評，幾乎沒人能否認「林佳龍是個認真的人」。

「不能救中區，不配當市長！」林佳龍當市長前就發此豪語，努力整治柳川、綠川成功，台中公園百年清淤水質變乾淨，台中鐵路高架化完成，「大台中車站」計畫改造火車站周邊。現在，中區國際級旅館與文創商旅一家接一家進駐，還有美麗的水岸花都、煥然一新的交通建設，最夯的花博也人氣爆棚。

但，台中市民卻未以選票回饋林佳龍的努力，導致他功敗垂成。古希臘史學家普魯塔克曾說：「對政治領袖無情，是偉大民族標誌」。

林佳龍說，盼讓親愛的城市繼續進步，衷心的感謝台中給過他機會，仍願把自己一生所累積的知識與經驗，貢獻給台中。

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