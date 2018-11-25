落選感言／林佳龍︰不管票投誰 都是一家人

2018-11-25

〔記者黃鐘山、張瑞楨／台中報導〕在支持者的掌聲中，民進黨台中市長候選人林佳龍，昨晚七時四十分抵達競選總部，他與妻子廖婉如十指緊扣，用沙啞的嗓音說，他感謝二百八十萬市民，讓他四年前有機會開啟這趟幾乎不可能的旅程，敗選是人民選擇的結果，不論是難過或遺憾，都必須接受這個結果，他呼籲大家支持國民黨當選人盧秀燕，讓台中能有繼續進步的機會，他強調自己是台中人，「不管你投票給誰，我們永遠都是一家人」。

林佳龍發表感言後，並未接受記者提問，他與廖婉如逐一與競選總部工作人員握手，在支持者高喊「加油」的激勵聲中，揮手告別驅車離去，多位支持者與工作人員，當場掩面痛哭。

籲支持盧秀燕 讓台中繼續進步

林佳龍先感謝競選團隊與志工、台中市府團隊與支持者，他說，選舉結果，是在台灣民主的價值之下，台灣人民做出的選擇，無論是難過或遺憾，都必須接受這個結果，希望大家不要相互敵對，也不要惡言相向，他要呼籲選民與支持者，支持當選人盧秀燕，讓台中能有繼續進步的機會。

他強調，唯一目標是讓台中更好，他這四年來認真努力，已為台中市奠定發展基礎，「我們愛護這座城市，盡所能讓城市進步，讓城市的主人生活更好，懇請大家相信台中，相信希望、相信愛，相信正向能量」；林佳龍說，他是台中人，台中市是他的家，他衷心感謝二百八十萬的家人給他機會，「讓我可以把一生累積的知識跟經驗，能貢獻給台中，不管你投票選擇誰，我們都是一家人」。

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