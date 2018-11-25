盧秀燕 擅宣傳戰 選舉8連勝

2018-11-25

記者張菁雅／特稿

國民黨籍台中市長當選人盧秀燕擊敗民進黨籍現任市長林佳龍，創下她從政以來選舉八連勝的紀錄。盧秀燕從參選以來一路不被看好，但她憑著過去擔任記者對社會脈動的敏感度，抓住多數選民「要拚經濟、不拚政治」的心理，成功讓台中市再次政黨輪替。

盧秀燕擔任過電視台新聞主播以及一屆省議員、六屆立委，擁有高知名度，過去歷屆台中市長選舉，都曾被外界認為是可能人選，但個性謹慎的她不為所動，直到這次市長選舉，終於挺身而出。

盧秀燕的立委選區在屬於原台中市的北區、北屯區，因與原台中縣缺乏淵源，曾被對手陣營譏為「走不出北北屯」、「只會打空戰」，也被認為戰力不足、爆發力不夠，但她發揮女性韌性，到地方舉辦一場場說明會、勤跑市場拜票，和選民握手時一定九十度彎腰，逐漸打動選民的心。

盧秀燕擅長宣傳，懂得製造話題，例如在立法院她曾質詢財政部長台酒花雕雞泡麵大缺貨問題；這次市長選舉，她邀民眾一起喝豬血湯抗空污，雖遭對手嘲諷「沒有招數」，卻令人印象深刻，也貼近小市民生活。

盧秀燕打選戰有自己的想法及堅持，儘管被外界質疑政見不足，總繞著改善空污、台中市民憑身分證無限次數看花博、恢復老人健保補助費這三大議題，她卻認為除了拚經濟的大方向，這三項議題最讓選民有感，她堅定方向，在持續不斷宣傳下，從民調大幅落後對手，到逐步拉近雙方差距，最後逆轉勝，讓台中從綠地變藍天。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/