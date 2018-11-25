贏回20萬票 盧秀燕讓台中變天

2018-11-25

〔記者蘇孟娟、陳建志／台中報導〕台中市長選舉投票結果出爐，四年前民進黨候選人林佳龍大贏國民黨對手胡志強逾廿一萬票，今年國民黨候選人盧秀燕以逾八十二萬票的得票數，大勝尋求連任的林佳龍廿萬餘票，成功上演國民黨復仇記，讓台中「變天」。

盧秀燕昨晚在確定勝選後抵達大里競選總部，她除了感謝偉大的台中市民，還和競選團隊現場捲起袖子表示，要開始為市民打拚；她同時宣布，明年元旦開始，台中市民可免費無限次進場看花博。

台中市四年前市長選舉投票率達七十一．九三％，投票數一百五十萬六千餘票，林佳龍當年「十年磨一劍」，拿下八十四萬七千餘票，大贏胡志強廿一萬票；不料今年尋求連任之路，不但被盧秀燕中斷，甚至被狂贏廿萬八千餘票。

台中市選委會統計，今年台中市長投票人數較四年前略降低，其中盧秀燕獲八十二萬七九九六票，林佳龍獲六十一萬九八五五票；其中在台中市廿九區中，林佳龍僅在神岡區小贏盧秀燕，其餘得票數均敗北。

尤其林佳龍四年前在大里及豐原區均大贏胡志強逾二萬票，今年兩區均被盧秀燕成功翻盤，甚至在台中市最大票倉北屯區，四年前林佳龍拿下最高票七萬二千餘票，今年選票流失，僅拿下五萬三千餘票，反輸盧秀燕三萬一千餘票。

接獲林佳龍賀電 稱讚林政績很好

盧秀燕昨晚八點廿分左右抵達競選總部，對於能大勝對手，盧秀燕表示除了「民心思變」，最重要是競選總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒全力相挺，以及眾多志工朋友的努力，讓她從一路不被看好下能得到最後的勝利。她承諾，會把台中空污、經濟等工作做好，並會實現政見停止「中電北送」，也希望中央政府聽到市民的心聲。

盧秀燕表示，在趕來競選總部途中有接到林佳龍市長打來的電話，除了恭喜她，還答應將會協助讓市政順利交接，盧秀燕說有稱讚林做得很好，也謝謝他過去四年對台中市的付出，並告訴他好的政策會延續請他放心，未來施政也會不分黨派、超越藍綠，還請林佳龍未來四年多多指導、幫忙讓台中更好。

盧說，選戰期間開出的政見都會兌現，現場宣布明年元旦讓市民免費看花博，還說已經有找人去花博園區看過，將會設置市民專用的通道，讓市民免費看花博。

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