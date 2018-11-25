柯文哲側寫》拚連任 政治素人不素了

2018-11-25

〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕二○一四年一場太陽花學運，掀起公民參與浪潮，順勢把無黨籍身分參選的「政治素人」台大外科醫師柯文哲，推上台北市長寶座。霎時間柯文哲成了炙手可熱的當紅炸子雞，每天大批媒體駐守市府採訪，市長室外走廊甚至被戲稱為乞丐區。

柯文哲多次在演說中談到，他一生的履歷很簡單，台大醫學系畢業後，當兵兩年，台大醫院當外科住院醫師五年，再到美國明尼蘇達大學當外科研究員一年，再回台大，主治醫師一當二十年。他總笑稱，本來在台大醫院混得好好的，因MG149案被彈劾、被懲戒、被調查局及地檢署約談，自己是醫生沒有其他專業，只好去做最不需要專業的市長。

身為媒體寵兒，柯文哲說話語帶戲謔卻又不忘自嘲，即使直言和失言一線之隔。面對部屬，疾言厲色的柯文哲有時被稱作「酷吏」，他則自比「雍正皇帝」，說「日批奏章兩萬字，最後吐血而亡」。也有幕僚稱許他是沒有架子的市長，尊重專業、配合度很高。

不過柯文哲的市長路，卻無法如他標榜的「公開透明」那麼澄澈，從大巨蛋案爆出私下派心腹蔡壁如和遠雄集團董事長趙藤雄「喬蛋」，到台北燈節流出副市長陳景峻為標案「喬事」的錄音，甚至發生多次柯市府打壓新聞自由爭議。

柯文哲慣以「政治素人」、「藍綠惡鬥」來回應外界質疑眼光，在飽受抨擊的「兩岸一家親」言論上，他也僅願鬆口「對聽到這句話感到不舒服的民眾說聲歹勢」；沸沸揚揚的公投議題，他更是「嘴硬」不願表態。

看似高傲的獅子，柯文哲偶爾流露感性一面。柯文哲在造勢活動上，談及自己過去是外科醫生，個性比較務實，這四年來每天早上七點半上班到晚上，很少在晚上十點前回家，週末又出來繼續工作，他要謝謝太太陳佩琪，家裡三個小孩子都是陳佩琪養大的，他是一個缺席的父親，讓當時站在身旁的陳佩琪激動落淚。

回顧四年市長歷程，柯文哲不諱言第一年在亂當，有時想起來也會覺得心驚膽跳，第二年則是搖搖欲墜，第三年才穩定。他不輕易許下承諾，總說把每天的事情做好就好，「認真過每一天，可以的話，試著快樂過每一天，這是我的人生哲學」。

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