敗選退出政壇 姚︰說到做到

2018-11-25

〔記者周彥妤、蘇芳禾／台北報導〕台北市長選戰結果出爐，民進黨候選人姚文智昨晚坦言敗選，指所有責任都是他努力不夠，勢必深切檢討。他也強調，既然辭去立委，未來也不會接受任何政治職務，「說到做到」，但未來追求台灣做為獨立自主的國家，會在台灣任何一個角落，和大家繼續打拚。

姚文智昨晚原本預計七時十分發表談話，待媒體就定位後，競選辦公室發言人洪立齊突然宣布，考量投票所還在投票，暫時取消延後。姚隨後在八時四十分登台，一開頭就說「姚文智讓大家失望了」，隨即向台下群眾一鞠躬致意。

他說，美好的一仗已經打過，雖對結果感到很失望，但他仍祝福新任的台北市長，期待未來能認真對待國家首都，讓城市更繁榮，感謝這段時間陪伴的好朋友，總統蔡英文、行政院長賴清德、日以繼夜衝鋒陷陣的志工團，也感謝家人全力相挺。

姚文智說，團隊中有很多人，為了打選戰，直接搬到競選辦公室附近旅館，尤其特別要感謝一個人，就是輔選的海基會秘書長姚人多，「真的是我的好兄弟」，有這麼多人幫忙，但還是失敗，所有責任都是他努力不夠，會深切反省檢討。

姚文智坦言，對選舉結果感到遺憾，因為他對國家首都的願景，提出很多解決都市問題的政見，很希望得到「做事的位置」。歷史給他機會，讓他提出自己的城市願景，有這麼多人支持，一路走到這裡，不會後悔。

姚文智表示，他已辭去立委，未來也不會接受任何政治職務，「說到做到」，但未來在追求台灣做為獨立自主的國家，包括推動、實踐台灣意識、台灣價值，他會在台灣任何一個角落，和大家繼續打拚。

姚文智離場時，有支持者高聲要求民進黨中央負責，有人更點名民進黨秘書長洪耀福，姚聞訊隨即緩頰「不要這樣」，加快腳步離開現場。

姚文智昨中午已先到立院收拾行囊，他說利用空檔打包，「要告別立法院了」。

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