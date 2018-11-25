挺柯反柯拉鋸 纏鬥到最後

2018-11-25

記者陳曉宜／特稿

台北市長柯文哲與國民黨候選人丁守中選情膠著，柯得票數從四年前的八十五萬多票，如今大降，再次印證柯領導統御的根本問題，凸顯柯四年執政依然沒有擄獲市府八萬軍心。丁守中的中規中矩、姚文智的漸入佳境，柯對各項議題的立場搖擺、態度模糊，都讓柯重操四年前主打的「金錢政治」、「藍綠惡鬥」招數失效。這場選舉結果，不是丁守中厲害，而是「反柯力量」的展現。

外界分析，小野事件讓藍綠歸隊，導致柯選情緊繃，但從台北市民四年前給柯八十五萬多票，高於二○一二年和二○一六年兩次總統大選民進黨得票數，顯示柯的票源包含部分非綠選票，連勝文四年前獲六十萬選票，低於二○一二年國民黨總統得票數，卻高於二○一六年總統得票數，顯示台北市的藍綠意識形態並非如想像中的一成不變，台北市中間選民左右大局，台北市民的高度自主意識，看的是候選人的特質與議題觀點。

丁、姚二人的個人特質與議題爆發力都不強，導致台北市民在投票的選擇上只有「挺柯」與「反柯」兩個選項，反柯者又以當選機率高的丁守中為選項，讓丁多了不少不勞而獲的選票。

韓國瑜的韓流外溢效應，也補足丁的最大弱區，打下柯所擁有的網路聲量最大優勢，小野事件讓高度重疊的柯粉與韓粉決定「喜新厭舊」，網路義勇軍轉向，是柯選情膠著的主要關鍵。

柯當政四年，身邊有能力的親信除了蔡壁如，沒有第二個人，導致競選總幹事等要職找不到適合的統帥與操盤手，整年只捧紅了一位「學姊」，輸了是競選團隊太弱，做不好是市府官僚文化改變不了。正如前交通部長賀陳旦所言，柯的致命傷，就是空有理想，沒有團隊執行。

其實，柯四年來以實質政策綁樁已具成效，今年五月將歷任市長無法達成的大同區斯文里三期整宅拆除，以「產權坪換室內坪」大放利多，成為台北市公辦都更首案，所以中山、大同選區柯贏丁三．一七％；七月上路的「南港產業特定專區」，讓工業區老舊聚落免回饋即可續作住宅使用，地主大獲利，內湖、南港選區柯也贏丁近四％。未來斯文里一、二期、蘭州國宅、南機場整宅都將比照「產權坪換室內坪」公辦都更辦理，三十三處捷運站周邊，可享十％至卅％容積獎勵，柯利用市政資源，在各行各業逐步組織挺柯群體，都具強大催票力量。

但四年來，柯貶抑民意代表的存在、漠視民進黨曾經的支持、對監督市政媒體的不友善、對抗議者的嗤之以鼻，都讓這股「反柯力量」成為柯文哲選情陷入膠著的最大致命傷。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/