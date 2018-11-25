史上開票最久 北市戰局膠著

2018-11-25

票數你來我往 選民糾結 截至凌晨一時 柯文哲暫領先4800多票

〔記者蔡亞樺、鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕台北市長選情史上最激烈，尋求連任的台北市長柯文哲與國民黨台北市長候選人丁守中，雙方票數緊咬不放，開票超過八小時，兩人差距始終在數千票以內，至今天凌晨一時，依據中選會統計票數，柯文哲五十六萬五三一八票，丁守中為五十六萬○四八三票，選情膠著，柯僅領先四千八百三十五票；姚文智昨晚八時四十分先行承認敗選。至截稿前仍有卅多個投票所未開完票。

二○一四年市長之戰颳起一股白色旋風，柯文哲拿下八十五萬三九八三票、高達五十七．一六％的得票率，大贏國民黨台北市長候選人連勝文廿四萬四千多票，柯也成為北市史上第三位無黨籍市長。

昨晚最先宣布敗選的姚文智發表演說，一開頭就說「姚文智讓大家失望了」，隨即向台下群眾一鞠躬致意，台下支持者激動落淚，氣氛感傷。姚強調，他已辭去立委，未來也不會接受任何政治職務，但未來追求台灣做為獨立自主的國家，會和大家繼續打拚。

得票率差距在2％內

柯文哲和丁守中的票數則持續膠著，雙方得票率差距幾乎都在二％之內，截至深夜十二點半，柯只小贏不到一％。丁守中位於和平西路競選總部的支持者，心情就像洗三溫暖一樣，唱起「梅花」、「夜襲」等歌曲助陣；但隨著入夜越來越深，支持者眉頭逐漸深鎖，沉默地靜靜等待開票結果。

柯陣營則有逾三萬支持者持續堅守在現場，盼能見證柯Ｐ再度改變歷史的一刻。

主持人不時播報兩陣營票數，台下情緒緊張，因選情始終未見明朗，柯陣營四度延後國際記者會，最後改成柯先到四四南村和支持者喊話，卻遲未宣布到場時間，對選情也沒有把握。

捷運加開列車疏運

台北捷運公司昨晚宣布「淡水信義線」及「松山新店線」將於深夜十二時末班車後，加開列車疏運深夜仍守候在開票會場的民眾。

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