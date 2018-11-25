暖男謹慎內斂 陳其邁還有未來

2018-11-25

記者葛祐豪／特稿

二○○五年閃辭高雄市代理市長、「十三年磨一劍」的陳其邁，此次選戰受「韓流」波及，不幸落敗，但未來若能沉澱再出發，以他的學經歷，未嘗沒有更上層樓機會。

現年五十四歲的陳其邁，在基隆出生，四歲時隨父親陳哲男到高雄定居，畢業於中山醫學院醫學系，受父親影響走上政治路，三十歲就當選該屆最年輕立委，後來還擔任過行政院發言人。

二○○五年，陳其邁接任高雄市代理市長，這年他不到四十一歲，成為台灣史上最年輕的直轄市代理市長，堪稱人生勝利組，他向中央爭取高雄港一到二十二號碼頭的開發，是港市建設合一的重要里程碑。

但不久後爆發陳哲男捲入高捷泰勞事件，陳其邁黯然閃辭短短八個月的代理市長生涯，從雲端跌落谷底。後來他淡出政壇，前往英國倫敦政經學院訪問學習。

二○○七年，陳其邁重返政壇，接任總統府副秘書長，行事更成熟穩健，後來又擔任不分區立委，更勤於耕耘高雄基層。陳其邁受訪時坦言：「我是死了一次再回來的人。」當年的挫折，讓他學會更關心周遭人群，設身處地替人著想。

今年初，學經歷俱優的他，在黨內初選中脫穎而出，一般認為在綠大於藍的高雄市，應能在市長選戰中輕騎過關。

不過，性格決定命運，陳其邁的個性謹慎內斂，有時幾近「龜毛」，溫文儒雅的形象，對選民來說也比較有距離感，導致這場選戰打來有點綁手綁腳、施展不開。

陳其邁競選幕僚的能力也不夠強，未能及時反應，讓善打「空戰」的韓國瑜找到破口，透過YouTube吸引大批粉絲，並集結藍軍力量大反撲。

從當年那位意氣風發的青年立委，經過高雄市長選戰洗禮，陳其邁多了沉穩的大將之風，最後雖然被藍軍逆轉，卻也贏得支持者不捨的掌聲。

陳其邁多次提及「這輩子生活從來沒放鬆過」，高雄更是他「一生懸命」的地方，經過這場人生第二次的重大挫敗，對於未來，或許他需要一段時間來沉澱自己，好好思索下一步往哪走。

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