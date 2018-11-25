賣菜郎接地氣 韓國瑜成功翻轉

2018-11-25

記者王榮祥／特稿

熱情豪邁、有話直說，說話讓人容易懂且會覺得有趣又有點道理，這是韓國瑜給人第一印象，加上北農經歷賦予的「賣菜郎」稱號，很快能跟熱情的高雄鄉親拉近距離，也成就他勝選高雄市長。

韓國瑜畢業於政治大學東亞研究所、東吳大學英國語文學系、陸軍軍官學校專修班（四十期），曾至中國北京求學但沒畢業，政大東亞所碩士論文題目為「從中共對台統戰看兩航談判」。韓國瑜與妻子李佳芬育有兩女一子，岳父李日貴早年曾經營砂石，連任三屆雲林縣議員，妻舅為雲林縣議員李明哲。

他曾至媒體短暫服務，投入政壇初期擔任北市議員助理，一九九○年首度參選第十二屆台北縣議員（中和市）勝出，一九九二年轉戰第二屆立委成功並連任到第四屆，二○○一年競逐黨內不分區立委失利，首度淡出政壇。

暫別政壇後，韓國瑜在妻子娘家雲林縣斗六市創辦維多利亞雙語中小學，二○○五年復出擔任台北縣中和市副市長，二○○七年又因黨內初選爭議被取消初選資格，再度淡出政壇。

韓國瑜二○一二年受當時台北市長郝龍斌邀請，接任台北農產運銷公司總經理，二○一六年在北市議會質詢時舌戰北市議員王世堅一炮而紅，二○一七年辭任總經理，後參選國民黨主席又落敗，最後接受黨主席吳敦義安排，擔綱國民黨高市黨部主委，進而代表國民黨參選高雄市長。

與王世堅一戰成名後，韓國瑜持續在網路累積名號，引來許多目光，包括習慣上網的年輕人；空降高雄初期原不被看好，卻憑藉在立委卸任後，沉浮民間十餘載及任職北農期間所練就經驗，勤走基層、不分藍綠、誠心握住每位鄉親的手，加上豪邁、熱情、風趣談話等韓式風格，跳脫傳統國民黨刻板形象。

另一方面，國民黨黨產被凍結，迫使韓國瑜絞盡腦汁籌措糧草，卻也凝聚團隊向心力，並獲得外界同情，讓大家對一瓶礦泉水、一碗滷肉飯有深刻印象。

幾度暫別政壇，讓韓國瑜建立起不怕輸的態度，他一個人超越全黨，還成功翻轉高雄，為自己寫下新頁。

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