韓流衝擊 掌握民意才是王道

2018-11-25

記者葛祐豪、王榮祥／特稿

「韓流」效應加上民心思變，擊潰綠營在高雄市廿年的執政。經過這場經典戰役，沒有政黨敢打包票說，哪個縣市一定是他們的鐵票區，掌握民意才是王道。

高雄綠地變藍天，主因是民進黨在選戰初期太輕敵，等到發現「韓流」來襲，想拿出厚重外套禦寒時，整個人已經病倒，氣勢早已倒向對方。

熱情直率、風趣的「韓式」風格，加上網路不尋常的聲量加持、特定媒體廿四小時的造神，讓國民黨韓國瑜成功凝聚對現狀不滿的能量，轉化為實質選票，成就新形態選戰模式。

平心而論，民進黨陳其邁一路走來中規中矩，論實力、論政策、論在地性，都遠勝韓國瑜，輸掉這場選戰，陳其邁是非戰之罪，並非輸給自己，而是輸給中央執政包袱，讓「教訓民進黨」這股力量，在高雄找到溢堤的缺口，更進而蔓延到全台。

陳非戰之罪 輸給中央執政包袱

民進黨中央在艱困環境中推動改革，雖努力兌現承諾、卻也引爆基層諸多不滿，其中包括反年改族群、對時局不滿者、因中國單方抵制被牽連的產業鏈、及長期被壓抑的深藍群眾。

韓國瑜空降高雄，初期幾乎沒人看好。今年三月，當時他還未決定參選高雄市長時，曾發豪語說：「藍綠高雄大戰有機會五五波」，外界都認為他在「練肖話」。

豈料韓國瑜能迅速接地氣，與在地高雄人博感情，形塑出非典型國民黨政治人物的形象，更拜社群網路發達，韓國瑜口語化的選舉語言，透過有系統的網路操作，搭配頻至台北媒體總部行銷，累積聲量在選前兩個月「大爆發」，儼然是「國民黨救世主」。

韓熱情風趣 凝聚不滿現狀能量

有人形容韓國瑜像直銷、網紅，政見天馬行空，但韓國瑜自有一套說法，也圈住許多「韓粉」；再加上受大環境不景氣影響，導致基層行業民心思變，壓過諸多對韓國瑜的質疑，成就這股「韓流」效應。

「韓流」崛起，不只撼動民進黨，也給國民黨教訓，誰能掌握人心，提出人民瞭解且接受的願景，就有機會贏得選戰。或許在苦悶的年代，人民要的不是華麗建設，要的只是一個希望、一個夢想。同時，這場選戰也再度驗證，社群網路在未來選戰中，將扮演更關鍵角色。

只是接下來，韓國瑜如何證明高雄能成為全台首富？高雄如何發大財？這才是「韓市長」真正考驗的開始，市民也會拿放大鏡來檢視。

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