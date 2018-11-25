「明天會更好！」陳其邁籲市民 一起幫韓加油

2018-11-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選舉結果揭曉，民進黨高雄市長候選人陳其邁昨晚八點四十五分抵達市民總部，宣布落選，他呼籲明天開始，大家一起幫韓國瑜加油，為高雄市加油，「明天會更好！」

盼韓市長能「他鄉變故鄉」

陳其邁說，希望未來韓市長能「他鄉變故鄉」，高雄是大家共同的家園，支持陳其邁與支持韓國瑜的人，都是高雄市民；選舉結束後，為了家園共同努力，從今之後都是高雄人。

陳其邁昨晚在妻子吳虹及競選幹部陪同下，抵達市民總部。他說，感謝大家這段時間的陪伴，這是他四十八年來長大的故鄉，高雄是我們的故鄉、生命相依的地方，他以高雄人為榮，以這座偉大城市為榮。

陳其邁表示：「金歹勢！辜負了大家」，他已經致電給「韓國瑜市長」，向他表示恭喜，這段時間韓國瑜在高雄應該感受到高雄的熱情，高雄是座包容的城市。

陳其邁呼籲，明天開始，大家一起幫韓國瑜加油，為高雄市加油，高雄未來四年應該更團結一起，幫助、支持韓國瑜市長。他最後率領競選幹部，向現場民眾深深一鞠躬，並講了最後一句話：「明天會更好」。支持者則高呼「陳其邁加油」，場面讓人動容。

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