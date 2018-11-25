不敵韓流 民進黨高雄雪崩

2018-11-25

傳統票倉失守 綠意外慘敗

〔記者葛祐豪、王榮祥、黃佳琳／高雄報導〕高雄市長選舉昨天投開票，原本預期民進黨市長候選人陳其邁和國民黨市長候選人韓國瑜選情五五波，藍綠基本盤並傾巢而出，雖然民進黨傾全黨之力挽救陳其邁選情，但開票結果仍不敵韓流效應，連傳統票倉都被攻陷，出乎意料慘敗，韓國瑜高票翻轉高雄市綠地成藍天，終結民進黨廿年執政。

高雄市長當選人韓國瑜昨晚九點十六分與太太李佳芬一起現身場外舞台，向全體高雄市民及現場支持者致謝，他哽咽感謝高雄市民、對手陳其邁、國民黨中央黨部及前立法院長王金平。

韓國瑜特別提到，陳其邁先前發表談話時所說，高雄的未來一定要秉持高雄價值、愛與包容，他非常認同。他強調，今天開始就會籌組新市府小內閣，一定會打造用人唯才、清廉有效率的高雄市政府新團隊，未來不分藍綠、全力拚經濟，請市民朋友做他後盾，大家一起努力，讓全台灣、全世界華人看到高雄轉變。

基層農工攤商 倒戈轉投韓

高市今年市長選舉人數達二百二十八萬一千六百餘人，民進黨陳菊在上次高雄市長選戰，以九十九萬三千多票大勝國民黨楊秋興的四十五萬餘票，贏五十四萬票。今年選情緊繃，但經過四年，此次民進黨卻在高雄大敗，連綠營操盤手看了都難以置信。

陳菊上次在全市卅八個行政區，有卅五區得票數勝過楊秋興，僅在三個原民區輸給楊秋興。這次最讓人意外的是，陳其邁最有勝算的原縣區，只小贏梓官、茄萣等七個區，卻輸了岡山、鳳山、旗山等二十個區，等於「三山」全輸。

原市區更是一面倒，陳其邁僅小贏鹽埕、旗津兩個人口數較少的行政區，其餘九區、包含民進黨傳統票倉的前鎮、小港區，都敗給韓國瑜。

韓國瑜能夠勝出，除了藍軍大團結外，以往被視為民進黨傳統支持者的基層農、工、攤商、運將等，也因大環境不景氣，選前頻傳倒戈，終於在投票日對民進黨投下不信任票。

此外，三十歲以下的年輕選票這次也成了關鍵因素之一，韓國瑜主打的北漂，雖然是假議題，仍吸引不少在中北部工作的年輕人返鄉投他一票。

首投族支持度 韓遠勝陳

據統計，高雄市今年首投族人數將近十四萬二千人，這些人不太注意新聞，也對政見沒興趣，反倒常上YouTube看影片，由於韓國瑜在YouTube聲量急遽升高，根據選前各項民調分析，首投族對韓國瑜的支持度遠勝於陳其邁。

韓國瑜陣營核心幕僚分析，此次勝選原因有兩項，一是網路、二是新潮流出手太慢，兩陣營黃金交叉關鍵，在於九月間民進黨九位立委集體打韓，讓不怕打的韓國瑜越打越強壯。

韓幕僚透露，今年八月底，韓國瑜民調其實還沒起色，輸陳其邁約十二％，九月還輸二％，十月中旬卻倒贏十％，關鍵在民進黨九位立委一字排開打韓，民進黨抹黃、抹黑，讓許多人注意到韓國瑜，而韓國瑜也不怕打，越打越強，最後才能營造聲勢勝選。

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