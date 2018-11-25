2018-11-25

記者鄒景雯／特稿

九合一選舉昨晚揭曉，台灣最新的民意呈現了許多意義，這些訊號值得中央執政的民進黨深痛反省，但是中國絕對不要誤判，許多證據顯示，特別是公投綁大選所呈現的明確趨勢：這次主要是台灣內部的家務事引發了激烈爭論，無關乎北京的勝利與否。

事實上，中國涉台系統在選前做出的私下評估，與開票的結果也有著不小差距，他們基本上認為高雄仍然拿不下來，兩黨的盤勢與四年前差不多，甚至絕對票數依舊是民進黨較多，沒想到最後竟是民進黨崩盤的下場。

對台單位的掌握失準，按照共產黨過去的慣例，應該很快就會召開檢討大會，既然是錯估，自然就無功可言。

台灣選民透過這次投票所傳遞的，無須迴避，就是「教訓民進黨」，從全國各選區一面倒的開票情況看來，除了基隆、桃園、新竹市等少數連任選區的首長靠口碑獲得肯定之外，其他執政弱勢的縣市長一律被清掃一空，更遑論是新挑戰者。由於這個勢頭是全面性的，因此與民進黨的整體施政形象直接相關，蔡英文昨晚宣布辭去黨主席以示負責，這是必然的，但是此後的民進黨該如何整理隊伍、重振士氣、繼續前進，則同樣必須正確解讀票數背後的意義，才可能扶起倒下的旌旗，再次找到出路。

別忘了二○一四年，人民同樣以幾近灌票之勢，給了民進黨機會，當時的道理應該相去不遠，就是教訓國民黨的倒行逆施，那麼今天民進黨的天怒人怨又是什麼？是推動年金改革的方向錯誤嗎？當然不是，應該是執行年改的過程製造了太大的社會對立成本，於是現在付出了代價。是反核的神主牌有問題嗎？應該是循序漸進的能源轉型政策沒能讓選民安心，連帶的中部空污問題可以擊倒林佳龍，正是不可等閒的強烈反應，雖然這個困擾不會因為盧秀燕當選就迎刃而解，但是成為國民黨兩相結合的催票利器。

至於同婚、反同的社會對立，從公投大排長龍仍要投一票的堅持，以及五個相關公投案同意與不同意的懸殊票數可知，我們的社會對於這個議題存在著極大的世代鴻溝與城鄉差距，普遍的國民結構趨於懷疑保守，而這個議題在蔡總統上任之初就在民進黨內開始首倡，但是社會對話的成效尚未出現，確實激怒了反對者系統性的集結而出，也是不爭的事實。

民進黨亟待重建穩健執政的信譽，並要在有限的任期內大開大闔、開展新局，否則二○二○的挑戰只會更加艱鉅；但是這也並不表示國民黨可以歡喜沖昏頭，以為是自己過去的反對有方。增加了這麼多的執政縣市，正是責任的開始，如果無法解決問題，民意的殘酷瞬間將至。尤其不要重蹈引中國奧援的覆轍，二○一六年的教訓才在咫尺，這次的選舉更說明，作主的是台灣人民，不是別的。

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