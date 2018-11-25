學者：中國網軍假新聞攻台 將成新常態

2018-11-25

〔記者鍾麗華／台北報導〕九合一選舉結果藍綠翻盤，學者認為，中央執政不利，加上中國網軍與假新聞「推波助瀾」，造成民進黨大敗。選舉過程中，中國模仿俄羅斯干預二○一六年美國總統大選操作手法，組織「巨魔工廠」，進行跨境操作，煽動、擾亂台灣輿論。此次已初見成效，選後也不會鬆手，恐成新常態，政府須嚴肅面對此一國安議題。

仿俄干預前年美總統大選操作手法

中正大學社會科學院院長宋學文說，從一九九六年台灣總統直選以來，中國就不曾缺席台灣主要選舉，隨著每次操兵所得經驗與教訓，加上科技進步，文攻武嚇的策略與作法有所調整，第一階段直接恫嚇、第二階段以經濟手段、第三階段即此次選舉透過網軍假新聞攻台。

中研院社會所副研究員吳介民分析，早在「俄羅斯銳實力操作模式」成熟前，中國已在台灣媒體產業界佈置無數的「在地協力者」，例如親中媒體報導、置入性行銷等。這些在地傳統新聞媒體，加上「自媒體」、Line等，成為扭曲資訊傳播者、甚至假新聞製造機。

吳介民解釋，例如關西機場風災事件，當網路ＰＴＴ討論區已證實是假新聞，傳統媒體卻還在不斷傳播。而觀察國民黨高雄市長候選人韓國瑜網路聲量，一大塊來自境外操作，同時透過台灣的「在地協力者網絡」來散播。

吳介民強調，北京操作模式結合中國特色的新聞控制、跨境操控、在地協力者網絡等三個特色。因此，與所謂「銳實力模式」比較，中國對台灣操作假新聞的一大特色是，利用遍佈各處的在地協力者網絡。但這些協力者，卻是以言論自由為屏障在散佈假消息，利用民主開放社會條件，侵蝕台灣民主根基，「這是台灣民主發展的矛盾與困境」。

中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程指出，中國對台長期佈局，舉凡對台三十一項措施、對基層收買、廣泛滲透宮廟與組織團體、提供台青實習機會、招待赴中旅遊等，都是在影響台灣選舉。

二○二○年大選 中國會更積極運作

林認為，中國網軍勢必在二○二○年總統大選會更積極運作，民眾應更有戒心，提升媒體識讀能力，而政府在選後應組成專業團隊因應，「該立法就立法，該追查就追查」，協助散播假新聞的人不能毫無責任，打擊假新聞是捍衛台灣民主，而非妨害言論自由。

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