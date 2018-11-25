民意大海嘯 綠委：改革過程衝太快

2018-11-25

〔記者彭琬馨、蘇芳禾／台北報導〕民進黨在縣市長選舉大敗，民進黨立委何欣純昨受訪表示，這次的「大海嘯」來臨，主要是民進黨「開太多戰場」、「自以為替台灣好」，但事實上基層感受不是如此，改革推動得太快太急；民進黨立委吳思瑤說，結果顯示執政政策推動失利，需要深切檢討策略方向。

開太多戰場 自以為替台灣好

何欣純說，中央執政讓基層感受不到，尤其台中市失利，可以顯示林佳龍政策推動有問題，加上中選會投票處理的設計不當，讓民眾不爽，「情緒影響怎麼會投給執政黨」。吳思瑤說，台中以較大幅度敗北，「評估上確實有失準」，雖然現任市長林佳龍有政績，但「人民沒有感」，政績也因此「沒那麼發光」。

林佳龍政績 「人民沒有感」

一名中部立委指出，這次民進黨在中部各縣市大敗，是因為原本中部就是決戰點，但後來因韓國瑜效應將戰場拉到南部，大家反而輕忽了中部選情。

另一名立委也認為，是民進黨自己擊敗了民進黨，在改革過程衝太快，沒有思考民眾需要時間調適，他認為年金改革、一例一休、降低公投門檻等這些的改革方向沒有錯，只是配套沒做好，大家就會覺得亂七八糟；而如黨產、促轉等議題，民眾可能不認為優先性有這麼高。

一名黨務主管表示，民進黨在二○一四、二○一六享受了勝選的氛圍，也才兩年多，就被選民放棄，大家應該好好冷靜檢討。基隆、桃園、新竹的綠營首長在傳統藍營選區仍可勝出，代表著高執政滿意度仍可在這次海嘯中存活。

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