2020提名 民進黨新黨魁嚴峻挑戰

2018-11-25

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統昨請辭民進黨主席後，民進黨將推動黨務改組。對於懸缺的黨主席職務，規劃本週三（廿八日）中常會，由中常委中推舉出代理黨主席，之後並規劃黨主席選舉，以產生民進黨新任領導人。新任黨主席首先將面對立委補選，及二○二○年總統、立委大選黨內提名的棘手挑戰。然而，民進黨仍在敗選氣氛當中，黨內對於新任黨主席人選尚未討論，待下週才會較為明朗。

已請辭黨秘書長的洪耀福與選對會共同召集人陳明文、林錫耀，選對會執行長黃承國，昨對於敗選結果，兩度鞠躬向支持者致歉。洪耀福表示，代理黨主席上任後，將討論選務時程規劃，產生新任領導人，讓新的領導人以嶄新思維，帶領民進黨繼續前進。

黨內人士表示，民進黨內未來勢必將面臨權力重組，新任主席如何弭平派系間的裂痕，將是挑戰。其中，台北、台中、彰化、台南、金門皆有立委補選問題，得馬上進入戰鬥模式。二○二○年總統和立委選舉提名，新任黨主席如何團結黨內也是第一要務。新任主席上任後沒有蜜月期，更要面臨下屆總統大選黨內提名人選與黨主席是否掛勾的議題。

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