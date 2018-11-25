焦點人物》高雄敗選 陳菊強烈自責

2018-11-25

記者蘇永耀／特稿

民進黨敗選，總統府秘書長陳菊第一時間向蔡總統請辭，從今年四月走馬上任至今，剛好滿七個月，當初北上時強調「選舉事務是黨的事務」，如今卻為敗選扛起責任，也透露了菊姐對高雄敗選的強烈自責。

當初提早卸下高雄市長，陳菊萬般不捨，但眼見蔡總統難覓府秘書長，加上施政招致各種謾罵攻訐，與總統有如姊妹般情感的菊姐，才決定北上襄助，陳菊也被黨內視為總統未來布局的一枚活棋。

陳菊接下府秘書長，第一件事就被問到是否擔任輔選工作，陳菊當時強調「選舉事務是黨的事務」、「政績就是最好的輔選」，總統面臨改革過程中，能夠結合更多支持改革的力量，「才是我的工作」。這番話，體現陳菊原設定的自我角色。

然而，這七個月的演變，不僅沒能匯聚更多支持改革的力量，高雄市長選情因「韓流」的奇襲聲勢，導致民進黨「後院失火」，府院黨等到意識危機並試圖回防，也已然打亂民進黨整體選戰策略推進。

對陳菊而言，民進黨長期執政的高雄市長最後敗選，是請辭最大主因。就兩黨候選人的準備情況，原是不可同日而語，在這樣的對比下居然還會落敗，這不僅是高雄選民對民進黨候選人的否定，更是對民進黨在高雄長期執政成績的不滿。陳菊的北上，未能帶來更多的挺改革力量，還招致失敗，陳菊的自責是不言可喻。

如今，陳菊請辭府秘書長，蔡總統基於政局穩定與政策推動決定慰留，但高雄市長選戰的失敗是極為深刻的教訓，無論菊姐走不走人，都是不可承受之重。

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