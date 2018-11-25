九合一選舉大敗 賴揆、陳菊請辭獲總統慰留

2018-11-25

〔記者李欣芳、蘇永耀／台北報導〕九合一選舉結果，民進黨大敗，行政院長賴清德昨在臉書宣布他已向蔡英文總統口頭請辭，負起政治責任。蔡總統則慰留賴揆，表明請他繼續留下來打拚，以確保各項重大政策持續地推動。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說，院長還沒有接受蔡總統的慰留，將再與總統深談。

府院黨人事面臨大洗牌

民進黨長期執政的高雄市，這次也慘敗收場，前高雄市長、總統府秘書長陳菊昨晚也向蔡總統請辭府秘書長一職。在總統請辭民進黨主席、賴清德請辭行政院長，加上陳菊請辭府秘書長，府院黨將面臨大洗牌，黨政高層透露，賴院長及菊姐請辭，也是希望給蔡總統在推動改革政策時，可以有更大的用人空間考量，但總統已決定慰留賴、陳兩人。

賴揆昨晚得知民進黨大敗後，在蔡英文尚未召開記者會之前，就在臉書上表示，九合一大選，是人民對政府施政的檢驗，而投票的結果，顯示人民並不滿意。對此，「我感到抱歉，已向蔡英文總統口頭請辭，負起政治責任」。

蔡英文隨後在民進黨中央黨部召開記者會宣布辭去黨主席一職，為敗選負起完全責任，並表明慰留賴揆，以確保各項重大政策持續地推動。

由於總統慰留賴揆，行政院昨晚因此未召開記者會說明賴清德請辭一事。

谷辣斯表示，賴院長是個重視民意，願意負責的政治人物，在得知選舉大勢底定，民進黨敗選後，就有意請辭負起政治責任。對於蔡總統慰留賴院長，賴院長還沒有接受蔡總統的慰留，將再與總統深談。

陳菊昨晚也於臉書表示：「選舉結果很抱歉讓支持者失望了，我已經口頭向總統請辭總統府秘書長職務，深刻的檢討、反省。」陳菊並說，感謝每一位願意給我們機會的人民。

不過，府方表示，蔡總統已表示慰留。

知情官員表示，在蔡總統辭去民進黨主席、總統府秘書長陳菊也請辭，若賴清德辭去閣揆，賴內閣總辭，對當前政局的穩定衝擊過大，蔡總統慰留賴揆，即是考量基於穩定政局、穩定政府團隊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/