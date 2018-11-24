陳其邁哭了：韓流會過去 溫暖會來到

2018-11-24

選前之夜數度落淚 強調會用盡全身力氣守護高雄

〔記者葛祐豪、洪臣宏／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁的選前之夜吸引爆滿的二十萬人站出來相挺！陳其邁數度落淚說：「韓國瑜從來不知道，高雄人是什麼，站在他面前的，是道道地地高雄人陳其邁」，他強調，會站在巨人的肩膀，超越花媽，比花媽更努力，將全場氣勢拉抬到最高，凍蒜聲不斷。

陳營：20萬人爆場 創高雄紀錄

這場選前之夜定調為「守護民主、決勝高雄，#weCARE 高雄之夜」，昨天下午起陸續有支持者到場，晚間八點，主持人趙天麟宣布人數已達到二十萬人，創下高雄地方選舉史上人數最多的紀錄。

遭韓粉霸凌的台語金曲歌后詹雅雯，昨晚也現身陳其邁的選前之夜，她強調「台灣是我們的母親，我才能站在舞台」，造假的網路，我們可以不要看，造假不能永遠遮蔽人心，因為人在做、天在看，大家不要怕，台灣人是團結的。

陳其邁則在滅火器樂團演唱金曲獎年度最佳歌曲《島嶼天光》的歌聲，以及全場凍蒜聲中大進場，掀起全場高潮。

陳其邁演講時說，他四歲來高雄，把高雄當作永遠故鄉，在這娶妻生子，不管先來後到，高雄都是一生懸命的故鄉。

陳其邁表示，高雄這幾年進步，是民進黨政府與市民共同努力的，國民黨主席吳敦義卻把陳菊說成「大母豬」，讓人不捨心痛，韓國瑜選市長，又把高雄說成「又老又窮」，這是對高雄的糟蹋、對高雄的侮辱，呼籲大家用選票疼惜花媽。

由於全場不斷高喊凍蒜，陳其邁情不自禁落淚說：「韓國瑜從來不知道，高雄人是什麼，站在他面前的，是道道地地高雄人陳其邁」，身上流著高雄人的ＤＮＡ，勇敢高雄人要站出來。

陳其邁強調，高雄絕對不會被韓流擊倒，高雄人在最困難環境裡，絕對會認真打拚，他會把人生最精采歲月貢獻給高雄，用盡全身力氣守護高雄。

陳：挺陳、挺韓 都是高雄人

他也說，支持陳其邁與韓國瑜的人都是高雄人，拜託偉大的高雄市民，十一月二十四日以後大家要團結，高雄是個愛與包容的城市，做個勇敢高雄人、驕傲高雄人。

陳其邁再度落淚，呼籲大家用選票還高雄人一個公道，用選票守護高雄、守護民主，用選票證明，韓流會過去，溫暖會來到。

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