韓國瑜籲北漂高雄人 今返鄉投票

2018-11-24

〔記者王榮祥、洪定宏／高雄報導〕昨天選前最後一天，國民黨高雄市長候選人韓國瑜率領車隊，在藍營傳統票倉、高雄左營與楠梓等區掃街拜票，大批支持者騎機車隨行，車隊綿延數百公尺。韓也向市民喊話，不管贏或輸，都要打造一場陽光、燦爛、健康的選舉。

「打一場陽光、健康的選舉」

韓國瑜昨也呼籲北漂、外漂的高雄鄉親，不管投給誰，希望別缺席今天的投票，因為高雄市的未來，掌握在每個高雄市民手上。

韓國瑜強調，如果能當選高雄市長，絕對不分藍綠、統獨休兵、政治別來高雄，他要挽起袖子跟市民一起拚經濟；他相信兩百八十萬市民已疲倦、累了、也窮了，大家受不了了，高雄是南台灣巨人，他如果當市長，高雄一定會站起來。

韓國瑜昨上午以車隊方式在左營、楠梓區掃街，左楠區是藍營傳統票倉，遊行隊伍除了有大批支持者騎車隨行，沿途也獲得不少民眾熱情回應。

不過，韓國瑜遊行車隊掃街時，因為車隊綿延數百公尺，在穿越路口時數度出現搶黃燈、闖紅燈情況，引發地方議論。韓國瑜昨在車隊出發前指出，支持者應該不是故意的，但也提醒大家應遵守交通規則。

車隊掃街 大批支持者機車隨行

下午韓國瑜的掃街車隊則繼續前往苓雅區、前金區、新興區等地，沿途受到熱情民眾歡迎，許多熱情選民也騎機車跟隨，部分員警及工作人員騎機車行駛在內側，防止騎士逆向行駛。

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