北市選前之夜／守護台灣民主 英賴合體挺姚

2018-11-24

蔡︰氣勢與信心都回來了 姚喊話9局下半逆轉勝

〔記者蔡亞樺、周彥妤、楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨晚在市政府前廣場舉辦選前之夜，主持人高喊現場湧進超過五萬名支持者，姚的「政壇師父」駐日代表謝長廷到場力挺，總統蔡英文「合體」行政院長賴清德壓軸登場，掀起造勢活動最高潮。

蔡英文表示，與姚文智站在一起，就是要拚到最後一刻、拚到勝選，看到現場群眾感覺信心與氣勢都回來了。賴清德也說，他跟蔡總統從高雄、台中、新北市，最後到台北市，就是要用行動支持姚文智。蔡、賴牽起姚文智的手一起向群眾鞠躬，現場氣氛嗨翻。

蔡英文選前之夜全台輔選的終站回到姚文智造勢會場，除了謝長廷站台挺姚，台灣觀光協會會長葉菊蘭也出席力挺，曾任柯市府秘書長蘇麗瓊也擔任首位演講嘉賓。蘇麗瓊說，她不是民進黨員，「我是選人不選黨！」她是因為姚文智的能力支持姚文智。

姚文智則向民眾喊話說，「把電話簿、line翻出來、朋友找出來，繼續揪，九局下半揮出逆轉勝的滿貫全壘打！」演說尾聲，姚更情緒激動，眼眶泛紅說，距離勝選只差最後一哩路，盼大家堅定信心，不要讓二○一四年游錫堃落選的遺憾發生。

實現台灣價值 姚︰唯一代表

姚文智說，這次參選，就因他有一個夢，台灣要作獨立國家，而台北就是台灣的國家首都。他表示，自己的夢跟別人不一樣，別人吃台灣米、喝台灣水，簡單的「台灣價值」卻說不出口，而追求幸福的生活，每個人文明有教育，建立一個幸福、繁榮的社會，正是台灣價值。

姚文智表示，民進黨提名他及他登記參選的那天，就知道必須代表台灣價值，實現這個價值，是他不能迴避的責任，因此不管多少打壓，「只有戰死，絕不投降」。姚說，台灣價值是許多台灣人的最根本願望，而他是唯一台灣價值的代表、唯一的台灣隊。

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