打素人牌 侯喊正義力量站起來

2018-11-24

〔記者賴筱桐、李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜昨晚在板橋區舉行「正義×覺醒 護新北」選前之夜，三萬多人吶喊「凍蒜」，侯妻任美鈴到最後一刻都沒有現身，而是侯友宜的二哥侯明鋒代打。侯友宜抨擊民進黨的心中只有選舉、沒有人民，他呼籲「正義的力量站出來，善良的人民要覺醒」，疾呼民眾幫他催票、拉票、投票。

對於駐日代表謝長廷、總統府資政葉菊蘭質疑他當年在陳進興案「搶功」，並未參與勸降談判，只是事後抱嬰兒出來時被媒體拍到。侯友宜激動反駁，他進入南非武官官邸時，一個人面對已經瘋狂的陳進興，陳拿槍抵在他的頭上，另一隻手搜他的身，摸到腰間的大哥大誤以為是手槍，差點就對他開槍，「我和兄弟在第一線拚命，竟然說我連陳進興的面都沒有見到，這是不是奧步？」

他表示，台灣的奧步選舉帶來多少仇恨，民進黨用文大宿舍案打他，抹黑他太太娘家的財產，還把促轉會變成東廠，這兩個多月來照三餐罵、侮辱他全家大小，立法院、行政院及監察院也全部出動，成為東廠、西廠、南北廠，把他列為首號敵人，他請求市民不要理會民進黨的抹黑，和他一起用正向的力量贏得最後勝利。

侯友宜說，他要證明出身基層的人也可以當直轄市長，他的人生只會追求定位而不是職位，在他離開市長位置的那一天，聽到民眾說「你做得不錯」，這就是他追求的定位。

朱︰用選票給侯溫暖

新北市長朱立倫到場輔選時，推崇侯友宜擔任七年多的副市長，新北進步很大，很多民眾都感受得到，只有民進黨的眼中看不到，因為民進黨忙著選舉，每天造謠修理侯友宜夫妻，他請求民眾用選票給侯友宜溫暖。

侯明鋒說，從小在長輩的教育下，正正當當、清清白白做人做事，他不捨弟弟遭抹黑，相信有智慧的新北市民會用選票支持侯友宜。

侯友宜昨也邀請四位素人助講，他強調面對對手找來「總統牌」、「院長牌」，他要打「市民牌」，因為市民就是他的「大咖」，呼籲支持者用小蝦米的力量對抗大鯨魚。

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