美中又衝突 WTO會議互控虛偽

2018-11-23

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國和中國官員週三在世界貿易組織（ＷＴＯ）會議上再度爆發口角衝突，互控對方「虛偽」；美國官員指責中國政府利用ＷＴＯ實施「非市場」政策，扭曲世界市場、並導致大量產能過剩，尤其在鋼鋁業；中國官員反駁說，真正藐視ＷＴＯ規則的是美國。

美暗示逐出中國 中方反擊做夢

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）近日暗示，中國加入ＷＴＯ後一直「行為不檢」，有被逐出ＷＴＯ的可能；中國外交部發言人耿爽週四反擊，ＷＴＯ不是美國一家開的，美方暗示將中國踢出ＷＴＯ是癡人說夢。

ＷＴＯ週三會議上，有關美國川普政府貿易措施的一連串法律申訴，進入正式裁決階段。美國駐ＷＴＯ大使施丹（Dennis Shea）在會議中表示，一些ＷＴＯ成員擔憂，美國援引國安例外條款會破壞國際貿易體系，這是錯誤和落後的想法，「相反地，對國際貿易體系構成威脅的是，中國正試圖利用ＷＴＯ爭端解決機制，阻止任何成員國採取行動來應對中國不公平、扭曲貿易的政策」。

施丹指出，中國正利用ＷＴＯ來推動扭曲世界市場、導致大量產能過剩的「非市場」政策，尤其在鋼鋁業；ＷＴＯ應駁回中國、歐盟等七個經濟體的訴訟，因為ＷＴＯ允許在國安考量下採取例外行動。

美大使控扭曲市場 中：無證

中國官員反駁美國的指控「毫無根據」，美國才是利用這些指控來掩飾其違反ＷＴＯ規則的行為，「美國聲明充滿虛偽」；ＷＴＯ二○○四年裁決美國違反ＷＴＯ「與貿易有關的智慧財產權（TRIPS）」協定，但美國故意推延該案已超過十四年。

美中官員在今年七月底ＷＴＯ會議已撕破臉，施丹發表報告指控中國由國家、共產黨操控的經濟和由政府主導貿易投資的做法是欺騙行為，「不能再被容忍」；中國常駐ＷＴＯ代表張向晨回嗆美方的指控毫無證據。

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