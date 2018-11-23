國民黨宜縣議員候選人 林騰煌涉賄收押

2018-11-23

〔記者張議晨、洪美秀、蔡孟尚／綜合報導〕選舉倒數時刻又有候選人現金買票被羈押！宜蘭、新竹分別查獲國民黨籍宜蘭縣議員候選人林騰煌、爭取連任的無黨籍北埔鄉長姜良明，涉嫌以現金買票賄選，檢察官訊問後聲押禁見獲准。

林曾任蘇澳鎮長 藍唯一提名

七十歲的林騰煌曾任蘇澳鎮代會副主席、兩屆蘇澳鎮長，基層實力雄厚，四年前鎮長卸任後轉戰縣議員，以一百五十六票之差成落選頭，林這次捲土重來，是國民黨在蘇澳鎮選區唯一提名的議員候選人，他涉賄遭收押震撼地方政壇，將牽動蘇澳鎮議員選情。

本月初，林騰煌透過蘇姓女樁腳以每票一千元代價向選民買票，檢警將蘇女拘提到案聲押獲准；向上追查發現林騰煌也以每票一千元代價，自行到林姓鎮民住處買票，廿一日搜索林的住家及競選總部，查扣選民名冊等證物，將林拘提到案，林矢口否認犯案，但檢方認為他涉嫌重大，向法院聲押禁見獲准，成為宜蘭縣這次選舉首位被收押的縣議員候選人。

每票千元賄選 檢方查扣證物

林騰煌的臉書在他被收押後貼文指是「政治迫害」；國民黨宜蘭縣黨部發表聲明，期待司法單位公平辦案，毋枉毋縱，盼還給林騰煌公道。

新竹地檢署則是日前接獲檢舉，指姜良明涉嫌在九月到十一月間，以每人一千元或三千元不等的代價，親自或透過樁腳交付具有投票權的選民，請求支持。檢察官張凱絜根據情資，指揮警、調廿一日兵分多路搜索六處地點，並傳喚姜良明及三名樁腳、受賄選民共十八人，經漏夜偵訊後，認為嫌疑重大，向法院聲押姜良明禁見獲准，另兩名樁腳各以三萬元交保候傳。

北埔鄉長姜良明 也涉賄收押

迄昨日為止，全國縣市議員及鄉鎮長候選人因涉嫌賄選遭收押的還包括無黨籍彰化縣二林鎮長候選人曾萬火、國民黨籍花蓮縣富里鄉長候選人陳榮聰、無黨籍新竹市平地原住民議員候選人潘念恩、國民黨籍屏東縣議員候選人林采穎等人。

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