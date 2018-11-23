選前之夜》鄭文燦辦在地樂團嘉年華 陳學聖邀大咖率眾大合唱

2018-11-23

〔記者許倬勛、謝武雄／桃園報導〕選前黃金廿四小時，爭取連任的民進黨桃園市長候選人鄭文燦，將率黨籍市議員候選人南、北區掃街，選前之夜他將以「四年施政成績」作為壓軸，力拚勝選；而國民黨桃園市長候選人陳學聖，白天由前總統馬英九陪同掃街，選前之夜藍營大老將總動員，營造藍營大團結氣氛。

鄭將報告四年政績

鄭文燦今天將南、北趕場，率領黨籍市議員分別在桃園區、中壢區掃街，結束掃街行程後將分別在南、北區競選總部舉辦選前之夜，一改以往選前之夜的風格，主軸為以歡樂心情迎接桃園未來，邀請藝人、在地樂團輪番演出，營造宛如嘉年華會的氣氛，也讓民眾感受不一樣的選舉氣氛。

壓軸則是鄭文燦以卅分鐘時間，娓娓道來這四年的施政成績，鄭文燦預計晚上八點卅分於南區競選總部進行報告，隨後趕往北區競選總部，並於九點卅分進行報告，請市民再給他四年時間讓施政延續。

藍營將高歌「夜襲」

陳學聖今早九點起選在桃園、中壢兩區車隊掃街，沿街經過黨籍市議員競選總部停留造勢，馬英九也將再度到桃園陪同他掃街，預計晚間六點到九點五十分於南區競選總部舉辦選前之夜，定調為「勝選之夜」，號召十萬支持者站出來挺「聖」，包括馬英九、黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、周錫瑋、郝龍斌等人將接力演說。

藍營大老們將率眾大合唱「夜襲」、「國家」、「明天會更好」、「中華民國頌」、「小草」等歌曲，營造藍營大團結、全力催票。

2018九合一選舉#市長選舉#桃園市#鄭文燦#

陳學聖#選前之夜

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