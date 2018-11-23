選前之夜》蘇貞昌邀蔡賴同台造勢 侯友宜請素人助講打氣

2018-11-23

〔記者何玉華／新北報導〕決戰黃金廿四小時，新北市兩黨市長候選人不約而同齊聚在大票倉板橋、三重兩區進行最後衝刺，白天舉行車隊或徒步掃街、晚上有大型造勢晚會。民進黨蘇貞昌將在可容納萬人的板橋第二運動場舉行選前之夜，蔡英文總統、行政院長賴清德將同台造勢；國民黨侯友宜則在板橋第一運動場廣場舉行，也可容納萬人，邀請在選戰過程認識的素人朋友助講。

三重板橋 蘇將連趕兩場

新北市三重區是綠營票倉，與全市最大票倉板橋區，都有決定勝負的關鍵地位，蘇貞昌的「選前之夜」先後在三重、板橋舉行，上午先在板橋、下午在三重進行車隊掃街，晚上六點十五分在三重區市前街與中正北路交叉口舉行「新新北，會做事」晚會，蘇貞昌約七點五十五分到場拉抬聲勢後，將再趕回板橋第二運動場參加「選前之夜，板橋晚會」（晚上六點半開始，蘇貞昌約八點四十分抵達），包括蔡英文、賴清德都將出席，多位黨籍立委、所有市議員候選人也到場力挺。

侯晚會 重返朱勝選寶地

侯友宜方面，早上九點半先到三重區大同南路市場掃街，下午在板橋車隊掃街，晚間六點在板橋區徒步掃街，晚上七點半在板橋第一運動場廣場舉行「正義X覺醒 護新北選前之夜」，這也是現任新北市長朱立倫連選兩屆舉辦選前之夜晚會的地點。

侯友宜約晚上九點半到達，他強調不邀請政治大咖，而是安排在選戰過程中認識的朋友「素人助講」，為首度參選的侯友宜加油打氣。不過，朱立倫、立委曾銘宗、柯志恩、林奕華等政治人物還是會到場。

2018九合一選舉#市長選舉#新北市#蘇貞昌#

侯友宜#素人助講

  • 民進黨新北市長候選人蘇貞昌（左）昨在永和區車隊掃街拜票，和支持者打招呼。（記者李雅雯攝）

    民進黨新北市長候選人蘇貞昌（左）昨在永和區車隊掃街拜票，和支持者打招呼。（記者李雅雯攝）

  • 國民黨新北市長候選人侯友宜昨希望支持者和他一起用正向力量往前走。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長候選人侯友宜昨希望支持者和他一起用正向力量往前走。（記者翁聿煌攝）

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