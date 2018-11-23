選前之夜》蘇貞昌邀蔡賴同台造勢 侯友宜請素人助講打氣

2018-11-23

〔記者何玉華／新北報導〕決戰黃金廿四小時，新北市兩黨市長候選人不約而同齊聚在大票倉板橋、三重兩區進行最後衝刺，白天舉行車隊或徒步掃街、晚上有大型造勢晚會。民進黨蘇貞昌將在可容納萬人的板橋第二運動場舉行選前之夜，蔡英文總統、行政院長賴清德將同台造勢；國民黨侯友宜則在板橋第一運動場廣場舉行，也可容納萬人，邀請在選戰過程認識的素人朋友助講。

三重板橋 蘇將連趕兩場

新北市三重區是綠營票倉，與全市最大票倉板橋區，都有決定勝負的關鍵地位，蘇貞昌的「選前之夜」先後在三重、板橋舉行，上午先在板橋、下午在三重進行車隊掃街，晚上六點十五分在三重區市前街與中正北路交叉口舉行「新新北，會做事」晚會，蘇貞昌約七點五十五分到場拉抬聲勢後，將再趕回板橋第二運動場參加「選前之夜，板橋晚會」（晚上六點半開始，蘇貞昌約八點四十分抵達），包括蔡英文、賴清德都將出席，多位黨籍立委、所有市議員候選人也到場力挺。

侯晚會 重返朱勝選寶地

侯友宜方面，早上九點半先到三重區大同南路市場掃街，下午在板橋車隊掃街，晚間六點在板橋區徒步掃街，晚上七點半在板橋第一運動場廣場舉行「正義X覺醒 護新北選前之夜」，這也是現任新北市長朱立倫連選兩屆舉辦選前之夜晚會的地點。

侯友宜約晚上九點半到達，他強調不邀請政治大咖，而是安排在選戰過程中認識的朋友「素人助講」，為首度參選的侯友宜加油打氣。不過，朱立倫、立委曾銘宗、柯志恩、林奕華等政治人物還是會到場。

2018九合一選舉#市長選舉#新北市#蘇貞昌#

侯友宜#素人助講

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