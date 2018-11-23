高思博合體韓國瑜掃街 黃偉哲：韓流來就加件衣

2018-11-23

〔記者邱灝唐、萬于甄／台南報導〕選戰倒數，國民黨台南市長候選人高思博昨跨越二仁溪，與同黨高雄市長候選人韓國瑜同台，利用「韓流」拉抬選情。對此，民進黨籍候選人黃偉哲先笑說「加件衣服」，他認為選民冷靜後，還是會回歸候選人特質與政見。

昨上午高思博原本排定要和未參加市長選舉的前台南市警察局長陳子敬合體造勢，也有一些退警準備到場，卻臨時取消會面，意外引發部分退警批評高「大小眼」，不過，陳子敬表示，是他自己因故北上才沒有出席；高思博競選辦公室也澄清，儘管這次沒會面，但雙方仍有頻繁往來。

高思博昨日下午跨越二仁溪，前往高雄湖內區與韓國瑜掃街拜票，原訂半小時的行程因韓遲到近二十分鐘，雙方僅共同掃街十分鐘便各自跑行程，而且路線也臨時更動，原本要從高雄湖內區一路掃進台南仁德區的路線，車隊到了南、高交界的二層行橋便迴轉。高思博表示，兩人先前就已談論合體掃街，但彼此行程忙碌才會延宕至今，由於韓曾承諾選前不再離開高雄，所以才臨時改變路線。

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