陳其邁掃街 玩撩妹金句

2018-11-23

〔記者葛祐豪、黃良傑、李雅雯／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁昨天持續在市區掃街，沿途受到許多支持者高喊凍蒜，他首度玩起撩妹金句，沿途拿起紙板，寫著「我可以跟你問路嗎？」、「通往你心裡的路」等，透過直播，年輕族群反應熱烈。

直播賣萌 年輕族群反應熱

陳其邁昨早前往楠梓區大掃街，下午則在新興、苓雅區掃街。他強調，楠梓區他用兩條腿，走了二、三次大街小巷，他對高雄非常了解，「因為我的心在這裡，把人民需要記在心裡。」

高雄市長選戰開打以來，陳其邁一向中規中矩，不譁眾取寵，不過，他昨天在掃街時首度拿起紙板，秀出撩妹金句。

陳其邁的撩妹金句紙板共五組，每組正反兩面都是網路上瘋傳的撩妹金句。例如正面是「你想我靠右站還是靠左站？」，反面是「我想靠著你站」；正面是「我可以跟你問路嗎？」，反面是「通往你心裡的路」；正面是「你有地圖嗎？」，反面是「我在你心裡迷了路」。

透過直播，許多網友發現陳其邁其實也滿幽默的，反應相當熱烈。有人在樓上比愛心回應，還有人做看板回應「我的心跟市長在同一條路上」。陳其邁車隊經過老婆吳虹的診所時，特別秀出「我在你心裡迷了路」的紙板，結果紙板被吳虹搶走，但後來有送回來。

陳其邁因這幾天的掃街拜票，手部有些受傷，疑似肩膀韌帶發炎，不過，選舉到了最後倒數時刻，每分每秒都要把握，也沒時間貼貼布消炎。

陳提議 新北高雄雙打辯論

有媒體昨詢問陳其邁，網路不斷討論「護唇膏之亂」，有人說：「為公平起見，不如再辦一次辯論。」陳其邁昨表示，他日前跟韓國瑜那場辯論會是直球對決，但國民黨新北市長候選人侯友宜迄今仍不肯接受辯論，如果侯友宜願意出來面對，他願意與蘇貞昌組成一隊，挑戰侯友宜跟韓國瑜組一隊。

蘇貞昌昨天對「再辯一次」表示贊成，指如果侯友宜不再逃避，今天就可以辯論。侯友宜的發言人賴冠群則回應，新北市的公辦辯論會已經辦過，跟桃園、台中都是相同形式，難道老縣長和陳其邁是在批評同黨籍的桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍嗎？

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